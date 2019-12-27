Odunda üretim artışı ağaç işleri sanayisinde dışa bağımlılığı azaltıyor

ENES DURAN - Ağaç işleri sanayisinde kullanılan ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılan adımlarla odun üretiminde önemli artış yaşandı. Bu kapsamda, 2002'de 13,7 milyon metreküp olan hammadde odun üretimi geçen yıl yüzde 68 artarak 23 milyon metreküpe çıktı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, yenilenebilir doğal kaynak niteliği taşıyan ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için zaman içinde bakım, rehabilitasyon ve gençleştirme çalışmaları yapılması büyük önem taşıyor. Bunlar orman yönetim planları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

İmar ve ıslah çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığını artırmayı hedefleyen bakanlık, bu alanda geliştirdiği projelerle önemli mesafe kat etti. Bu kapsamda son 17 yılda orman varlığı 1,8 milyon hektar artarak, 22,6 milyon hektara ulaştı.

Orman varlığında meydana gelen artış, Türkiye'de önde gelen sektörler arasında yer alan ağaç işleri sanayisinde kullanılan odun hammaddesinde dışa bağımlılığın azaltılmasında da önemli rol oynadı. Yıllık hammadde odun ihtiyacı 33 milyon metreküp olan ağaç işleri sanayisinin bu gereksinimi büyük oranda karşılanmaya başlandı.