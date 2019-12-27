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  4. Odunda üretim artışı ağaç işleri sanayisinde dışa bağımlılığı azaltıyor

Odunda üretim artışı ağaç işleri sanayisinde dışa bağımlılığı azaltıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

2002 yılında 13,7 milyon metreküp olan ağaç işleri sanayisinde kullanılan hammadde odun üretimi geçen yıl yüzde 68 artarak 23 milyon metreküpe yükseldi - Yıllık hammadde odun ihtiyacı 33 milyon metreküp olan Türkiye'de devam eden çalışmalarla üretimin 2019 sonu itibarıyla 28,3 milyon, 2020'de ise 29 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor - Dünyanın en fazla odun dışı orman ürünü ihracatı yapan 21'inci ülkesi olan Türkiye'nin bu alandaki üretiminin 750 bin tona, gelirinin ise 5,5 milyar liraya ulaşması bekleniyor

ENES DURAN - Ağaç işleri sanayisinde kullanılan ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılan adımlarla odun üretiminde önemli artış yaşandı. Bu kapsamda, 2002'de 13,7 milyon metreküp olan hammadde odun üretimi geçen yıl yüzde 68 artarak 23 milyon metreküpe çıktı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, yenilenebilir doğal kaynak niteliği taşıyan ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için zaman içinde bakım, rehabilitasyon ve gençleştirme çalışmaları yapılması büyük önem taşıyor. Bunlar orman yönetim planları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

İmar ve ıslah çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığını artırmayı hedefleyen bakanlık, bu alanda geliştirdiği projelerle önemli mesafe kat etti. Bu kapsamda son 17 yılda orman varlığı 1,8 milyon hektar artarak, 22,6 milyon hektara ulaştı.

Orman varlığında meydana gelen artış, Türkiye'de önde gelen sektörler arasında yer alan ağaç işleri sanayisinde kullanılan odun hammaddesinde dışa bağımlılığın azaltılmasında da önemli rol oynadı. Yıllık hammadde odun ihtiyacı 33 milyon metreküp olan ağaç işleri sanayisinin bu gereksinimi büyük oranda karşılanmaya başlandı.

Geliştirilen projeler sayesinde 2002'de 13,7 milyon metreküp olan odun üretimi geçen yıl yüzde 68 artarak 23 milyon metreküpe yükseldi. Devam eden çalışmalarla üretimin 2019 sonu itibarıyla 28,3 milyon, 2020'de ise 29 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

- 5,5 milyar liralık hedef

Ormanlardan odun dışında elde edilen çeşitli bitkisel ürünler de küresel ekonomide milyar dolarlık pazar oluştururken, kendine has kokusu, aroması bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin Türkiye, bu alandaki payını her geçen gün artırıyor.

Dünyanın en fazla odun dışı orman ürünü ihracatı yapan 21'inci ülkesi konumunda bulunan Türkiye'de 210 farklı türe ait odun dışı orman ürünü varlığı tespit edilerek, bunların ülke ekonomisine kazandırılması için planlama çalışmalarına ağırlık verildi.

Odun dışı orman ürünleri üretimi 2002'de 31 bin ton iken geçen yıl itibarıyla 701 bin tona ulaştı. Bu yıl sonu itibarıyla da üretim rakamının 750 bin tona çıkarılması planlanıyor.

Orman ürünleri satışından 2002'de 500 milyon lira gelir elde edilirken, bu rakam 2018'de 4,3 milyar liraya yükseldi. 2019 sonunda söz konusu gelirin 5,5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç işleri sanayisi orman ürünleri ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı

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