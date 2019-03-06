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OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin 2019'da yüzde 1.8 daralmasını öngörüyor.

OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 küçülecek

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bugün yayınladığı "Ara Ekonomik Görünüm Tahminleri Mart 2019" raporunda, Türkiye için 2019 yılı GSYH beklentisini aşağı yönlü revize etti.

OECD'nin 2019 için daha önceki beklentisi ise Türkiye ekonomisinin yüzde 0.4 daralması yönündeydi.

OECD, 2020 yılında Türkiye için öngördüğü yüzde 2.7 oranında büyüme hızını ise yüzde 3.2’ye çıkardı.

OECD, Kasım ayındaki aşağı revizenin ardından 2019 ve 2020 küresel ekonomi büyüme tahminlerini tekrar düşürdü ve ticari anlaşmazlıkların ve Brexit belirsizliğinin dünya ticaretine ve işletmelerine zarar vereceği uyarısında bulundu.

OECD'nin bugün yayınlanan ara dönem görünüm raporunda dünya ekonomisinin yüzde 3.5 olan 2019 büyüme tahminini yüzde 3.3'e düşürürken, 2020 için yüzde 3.5 olan büyüme tahminini ise yüzde 3.4'e düşürdü.

OECD raporunda, "Yüksek politika belirsizliği, devam eden ticaret gerilimleri, işletme ve tüketici güveninin daha da zedelenmesi yavaşlamaya katkıda bulunuyor" denildi.

OECD, "Brexit de dahil olmak üzere Avrupa'da önemli politika belirsizliği devam ediyor. Düzensiz bir çıkış Avrupa ekonomileri için maliyetleri önemli ölçüde artıracak" dedi.

KAYNAK: REUTERS

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) türkiye ekonomi

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