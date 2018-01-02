Öğrenci başına 7.5 bin liralık harcama

Türkiye’de eğitim üzerine yapılan harcamaları inceleyen PRNet, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya araştırmasından elde ettiği sonuçları açıkladı. Buna göre Türkiye’de kişi başı eğitime 2015 yılında 6 bin 382 TL harcanırken, rakam 2016 yılında yüzde 18,9 artışla 7 bin 449 TL’ye çıktı.

EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME

Yapılan harcamalar eğitim düzeylerine göre incelendiğinde, geçtiğimiz yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyinin 14 bin 201 lirayla yükseköğretim olduğu belirlendi.

Türkiye’de eğitime yapılan harcamaların yüzde 74,2’si devlet tarafından finanse edilirken hanehalklarının payı yüzde 18,8 olarak hesaplandı. Eğitim harcamaları yıl yıl incelendiğinde, 2011 yılında öğrenci başına 4 bin 103, 2012’de 4 bin 718, 2013’de 5 bin 191, 2014’de 5 bin 778, 2015’te 6 bin 382, 2016’da ise 7 bin 449 TL harcama yapıldı.