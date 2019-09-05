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Öğrencinin, ailesine bir aylık eğitim maliyeti 251 TL oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, öğrencilerin eğitim maliyetine ilişkin bir açıklama yaptı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir öğrencinin, eğitim maliyeti aylık ortalama 218 TL’den 251 TL’ye yükseldi.

Öğrencinin, ailesine bir aylık eğitim maliyeti 251 TL oldu

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tarih olan 9 Eylül’de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlayacak. Eğitim maliyetlerine ilişkin bir araştırma yapan Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, eğitim maliyeti konusunda ailelerin zorlanabileceğini aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması ve çeşitli verilerin kullanılarak eğitim süreci içerisindeki bir öğrencinin okula başlangıç ve eğitim masraflarının hesaplandığı araştırmada; okullara kayıt ücreti, forma ya da kıyafet, ayakkabı, çanta, beslenme çantası, suluk, kırtasiye malzemeleri, spor ayakkabısı ve spor malzemeleri ücretleri baz alınarak hesaplandı. Yapılan eğitim harcamalarının hesaplanması sürecinde öğrencilerin okula başlangıç masraflarının yanı sıra velilerin, eğitim kademesi içerisinde okul öncesi eğitimden ortaöğretimin sonuna değin geçen sürede yaptığı kırtasiye, öğretim materyali, okula yapılan düzenli bağışlar, gezi ve etkinlikler, ulaşım ve beslenme, yemek giderleri gibi kalemler hesaplamalar içerinde kullanılmış; spor, beslenme, kıyafet ve kırtasiye gibi malzemeler için yapılan harcama miktarı, bu ürünlerin TÜİK madde sepetindeki fiyatları ile pazardaki fiyatlarının ortalaması alınarak elde edildi. Buna ilaveten ortalama servis ücretleri hesaplanırken Ankara, İstanbul ve İzmir için açıklanan okul servis ücretleri ortalaması ile toplu taşıma ücretlerinin ortalaması dikkate alındı.


İLKOKULA BAŞLANGIÇ MASRAFI BİN 190 TL

Eğitim düzeylerine göre öğrencinin başlangıç masraflarına bakıldığı zaman; okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 TL olarak hesaplandı. İlkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masrafı bin 190 TL iken, ortaokul düzeyinde eğitime başlayan bir öğrenci için bin 235 TL masraf hesaplandı. Ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı bin 245 TL şeklinde hesaplandı.

ÖĞRENCİNİN VELİSİNE İLKÖĞRETİM MALİYETİ 26 BİN 710 TL

Okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcaması 26 bin 710 TL olarak belirlendi. Bu süre zarfında yapılan harcamalar aylık olarak hesaplandığında veliye ortalama 247 TL olarak yansımakta. Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra, eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 TL, ayda ise ortalama 259 TL harcanmaktadır. Kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile birlikte bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 TL, ortaöğretimde ise ortalama 509 TL’ye çıkmaktadır. Eğitim masrafları içerisine ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen servis ücretleri de dâhil edildiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 440 TL’den 704 TL’ye, ortaöğretimde ise 509 TL’den 763 TL’ye çıkmaktadır.

ÖĞRENCİNİN VELİSİNE EĞİTİM MALİYETİ AYLIK ORTALAMA 257 TL

Eğitim süreci içerisine dâhil olan bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar yapılan masraflar velisine eğitim maliyeti olarak aylık ortalama 251 TL olarak yansımaktadır.
2018-2019 öğretim yılında öğrencinin veliye eğitim maliyeti 218 TL iken, 2019-2020 yılında 15,1 oranında yaşanan bir artışla birlikte ortalama 251 TL olacağı tahmin edilmektedir. Servis ücreti, kantin ve yemekhane gibi ücretlerin de eklenmesiyle birlikte velilerin eğitim maliyetinde artış yaşanmaktadır.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanlığı masraf

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