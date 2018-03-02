Öğretmen maaşına başarı ayarı geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için yeni kriterler belirledi. Sabah'ta yer alan habere göre performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için yeni kriterler belirledi. Sabah'ta yer alan habere göre performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak.
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