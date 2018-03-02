Öğretmen maaşına başarı ayarı geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için yeni kriterler belirledi. Sabah'ta yer alan habere göre performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK:

Son 8 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 4'ünün A başarı düzeyinde olması gerekecek.

BAŞÖĞRETMENLİK:

Son 14 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 7'sinin A başarı düzeyinde olması gerekiyor.

MÜDÜRLÜK:

Son 4 yılda performans değerlendirmelerinde en az 2'sinde A düzeyi başarı gerekiyor.

BAŞARISIZ ÖĞRETMENE EĞİTİM:

Performans başarısı yüksek olmayan öğretmen eğitime alınarak takip edilecek.