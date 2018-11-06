Öğretmenlere hem tren bileti hem de kargo indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşı olan öğretmenlere armağan vermek istediklerini ve kampanya düzenlediklerini söyledi.

Bakan Turhan, bu kapsamda TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını, PTT AŞ'nin de APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 30 indirim yapacağını ifade etti.

Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü belirten Turhan, tüm kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğuna işaret etti.

Turhan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan kaynağı 21. yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip değilse başarının mümkün olamayacağını vurgulayarak, "Bu anlamda, öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşıdır. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik." diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yönelik düzenlediği yüzde 50 indirimli tren bileti uygulamasının 24-30 Kasım döneminde geçerli olduğunu dile getiren Turhan, "Ulaştırma ailesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.