FİNANS

Öğretmenlere hem tren bileti hem de kargo indirimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde yüzde 50, PTT'nin APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde de yüzde 30 indirim yapılacak.

Öğretmenlere hem tren bileti hem de kargo indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşı olan öğretmenlere armağan vermek istediklerini ve kampanya düzenlediklerini söyledi.

Bakan Turhan, bu kapsamda TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını, PTT AŞ'nin de APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 30 indirim yapacağını ifade etti.

Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü belirten Turhan, tüm kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğuna işaret etti.

Turhan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan kaynağı 21. yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip değilse başarının mümkün olamayacağını vurgulayarak, "Bu anlamda, öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşıdır. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik." diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yönelik düzenlediği yüzde 50 indirimli tren bileti uygulamasının 24-30 Kasım döneminde geçerli olduğunu dile getiren Turhan, "Ulaştırma ailesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elamanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını bildirdi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini aktaran Turhan, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası kampanyaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 21 bin 250 öğretmenin seyahatini yüzde 50 indirimli biletle yaptığını kaydetti.

'PTT'DEN YÜZDE 30 İNDİRİM'

Turhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlediğini, geçmiş yıllarda 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü APS kurye ve posta kargolarına yüzde 25 indirim uygulandığını anımsattı.

Söz konusu uygulamanın bu yıl için dün başladığını ve 30 Kasım'a kadar devam edeceğini belirten Turhan, indirim oranının da yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını bildirdi.

Turhan, öğretmen kimlik kartı ibraz edilerek bu indirimlerden yararlanılabileceğini dile getirdi.

PTT AŞ'nin uygulaması kapsamında herhangi bir indirimden yararlandırılan gönderilerde, ayrıca Öğretmenler Günü indiriminden faydalanılamayacak. KAYNAK:AA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararıAvrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan öğretmen PTT kurye

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Su satışında tavan fiyat belirlendi

Su satışında tavan fiyat belirlendi

İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek

Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

Alman devi Türkiye'den çekiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.