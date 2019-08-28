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Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Tüketicilerimiz herhangi bir şekilde şüpheye düştükleri zaman, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'mızı arayabilirler." dedi.

Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, Ticaret Bakanlığı denetmenlerinin Başakşehir'de bulunan Sema Kırtasiye'de yaptığı denetime katıldı.

Burada basın mensuplarına denetimlerle ilgili bilgi veren Karaaslan, bakanlığın 2011 yılında kırtasiye ürünleri hakkında ilk mevzuatı çıkardığını hatırlatarak, söz konusu yılda kırtasiye ürünlerine güvensizlik oranının yüzde 54 seviyesinde olduğunu anlattı.

Denetimlerin tavizsiz devamı ve sektörün de desteğiyle ürünlere güvenin yıldan yıla arttığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Güvensizlik oranları yıldan yıla büyük düşüşler gösterdi. Denetimlerin ikinci yılında güvensizlik yüzde 24'e düştü, sonraki yıl yüzde 18'lere, yüzde 11'lere düştü. Biz 2017'de biz yüzde 1,5'ları gördük, çok mutlu olduk. Geçen yıl sadece yeni kriterler getirdik biz. Yeni kimyasal maddeler ekledik. Oyuncak Yönetmeliği'ni Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirdik ve o uyum sürecinde küçük bir oynamayla güvensizlik oranı yüzde 3'e çıktı."


'OTUZ İLDE ÇOK SIKI BİR ŞEKLİDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR'

Karaaslan, ağustos ayında çok sıkı bir denetime başladıklarını ifade ederek, denetimlerin ithalat aşamasından itibaren yapıldığını anlattı.

İthalatçı firmalardan yurda girecek ürünlerle ilgili test raporlarının istendiğini belirten Karaaslan, gerekli görülmesi halinde numuneler istediklerini bildirdi.

Karaaslan şöyle konuştu:

"Şu anda 30 ilde eş zamanlı olarak ve eylül sonuna kadar hiç ara vermeden sadece kırtasiye değil bu arada, okul kıyafeti, ayakkabılar, çocukların okulda kullandığı her türlü malzemeyi denetliyoruz. balonundan aksesuarına kadar her şeyi kontrol edeceğiz ama gördüğümüz rakamlar iyi.

Ben bir haftadır İstanbul'dayım. Neden İstanbul'a ağırlık veriyoruz? İthalatçıların çok büyük bir bölümü İstanbul'da çünkü. Şu anda Şanlıurfa'da denetimlerimiz var, burada da ithalatçılarımız yoğun. Van'da var, Mersin'de var denetim ekiplerimiz. 30 İlde çok sıkı bir şekilde denetimler devam ediyor.

Tüketicilerimiz herhangi bir şekilde şüpheye düştükleri zaman, endişeye düştükleri zaman derhal Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'mızı aradıkları zaman veya bakalığımızın il müdürlüklerini aradıkları zaman aynı gün denetim ekiplerimiz numuneler alarak bunları laboratuvara gönderecekler ve laboratuvardan 3 gün içerisinde sonuç alarak hemen 4. gün bu ürünle ilgili işlemlere başlamış olacağız."

'ÜRETİCİNİN ADRESİ VE TELEFONU BULUNMALI'

Karaaslan, denetimlerde öncelikle bir etiket ve ambalajlama kontrolü yaptıklarını belirterek, satın alınacak ürünlerde CE işaretinin mutlaka bulunması gerektiğini söyledi.

Elinde bulunan bir pastel boyayı gösteren Karaaslan, "Burada CE işaretinin bulunmasını istiyoruz. CE işareti ürünün güvenli olduğunu ve uygulanan standartlarda mevzuatların tamamının yerine getirildiğini gösteren bir işaretleme. Yine bu ürünlerde 3 yaş uyarısının olması gerekiyor. 3 yaş altında kullanılmamasını gösteren bir ibare önemlidir. Bunların yanında üreticinin, ithalatçının iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası muhakkak bulunmalı etiketin üstünde." ifadelerini kullandı.

'ÇANTALARDA ÜRETİCİ BİLGİLERİ BULUNMALI'

Okul çantaları oyuncak kategorisinde olmadığı için üzerlerinde CE işaretinin bulunmadığını belirten Karaaslan, çantaların üzerinde üretici bilgilerinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Karaaslan, boyası kolayca çıkan ve ağır kokulu çanta ve beslenmelerin tercih edilmemesi önerisinde bulundu.

"Güvenli ürün illa pahalı ürün değildir"
Meral Karaaslan, denetimlerde fiyatlara ilişkin bir kontrol yapmadıklarını belirterek, "Burada önceliğimiz ürün güvenliği. Fiyat etiketlerinin de ürünün üzerinde olup olmadığını kontrol ediyor denetmen arkadaşlarımız. Şunu da çok net olarak söyleyebilirim: Güvenli ürün illa pahalı ürün değildir. yani makul fiyata da bütün testlerden geçmiş çok güzel ürünlerimiz var. Gönül rahatlığıyla tüketicilerimizin bunları alabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlü Alo 175 Tüketici Danışma Hattı

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