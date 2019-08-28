Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı

"Güvensizlik oranları yıldan yıla büyük düşüşler gösterdi. Denetimlerin ikinci yılında güvensizlik yüzde 24'e düştü, sonraki yıl yüzde 18'lere, yüzde 11'lere düştü. Biz 2017'de biz yüzde 1,5'ları gördük, çok mutlu olduk. Geçen yıl sadece yeni kriterler getirdik biz. Yeni kimyasal maddeler ekledik. Oyuncak Yönetmeliği'ni Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirdik ve o uyum sürecinde küçük bir oynamayla güvensizlik oranı yüzde 3'e çıktı."



'OTUZ İLDE ÇOK SIKI BİR ŞEKLİDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR'

Karaaslan, ağustos ayında çok sıkı bir denetime başladıklarını ifade ederek, denetimlerin ithalat aşamasından itibaren yapıldığını anlattı.

İthalatçı firmalardan yurda girecek ürünlerle ilgili test raporlarının istendiğini belirten Karaaslan, gerekli görülmesi halinde numuneler istediklerini bildirdi.

Karaaslan şöyle konuştu:

"Şu anda 30 ilde eş zamanlı olarak ve eylül sonuna kadar hiç ara vermeden sadece kırtasiye değil bu arada, okul kıyafeti, ayakkabılar, çocukların okulda kullandığı her türlü malzemeyi denetliyoruz. balonundan aksesuarına kadar her şeyi kontrol edeceğiz ama gördüğümüz rakamlar iyi.

Ben bir haftadır İstanbul'dayım. Neden İstanbul'a ağırlık veriyoruz? İthalatçıların çok büyük bir bölümü İstanbul'da çünkü. Şu anda Şanlıurfa'da denetimlerimiz var, burada da ithalatçılarımız yoğun. Van'da var, Mersin'de var denetim ekiplerimiz. 30 İlde çok sıkı bir şekilde denetimler devam ediyor.

Tüketicilerimiz herhangi bir şekilde şüpheye düştükleri zaman, endişeye düştükleri zaman derhal Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'mızı aradıkları zaman veya bakalığımızın il müdürlüklerini aradıkları zaman aynı gün denetim ekiplerimiz numuneler alarak bunları laboratuvara gönderecekler ve laboratuvardan 3 gün içerisinde sonuç alarak hemen 4. gün bu ürünle ilgili işlemlere başlamış olacağız."



'ÜRETİCİNİN ADRESİ VE TELEFONU BULUNMALI'