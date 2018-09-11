Okul alışverişinin adresi Trendyol

Trendyol’un “okula dönüş fırsatları” kategorisinde bu yıl klasik okul ayakkabılarının yanı sıra Hummel, Adidas, Nike ve Puma marka çocuk spor ayakkabıları öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Çocukların sevdiği çizgi karakterlerin bulunduğu lisanslı ürünler başta olmak üzere okul çantası ve matara satışlarında da artış yaşandı. Bunların yanı sıra çocukların okul ihtiyacı olan defter, kalem, boya kalemi gibi kırtasiye çeşitleri de Trendyol’un en çok satılan ürünlerinden oldu. Çocukların gelişimine destek olacak oyuncaklar da velilerin alışveriş listesinde yerini aldı.
Okula dönüş döneminde velilerin çocukları için kışlık alışverişlerine de hız verdiği gözlemlendi. Mont, kışlık bot ve eşofman takımları en satılan ürünler arasında yer aldı. Koton, B&G Store ve U.S Polo, tekstil ürünlerinde satışın yüksek olduğu markalardan bazıları olarak öne çıktı.
Bu dönemde Trendyol’un bilgisayar ve tablet satışlarında da artış yaşandı. Temmuz ve Ağustos aylarında önceki 2 aya göre bilgisayar satışlarında yüzde 160, tablet satışlarında ise yüzde 260 oranında artış gözlemlendi.
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