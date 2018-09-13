FİNANS

Okul kıyafeti ve kırtasiye ürünlerine yüzde 40 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Okulların açılmasına sayılı günler kala okul kıyafeti ve kırtasiye ürünlerine yaklaşık yüzde 40 zam gelmesi velilerin tepkisine neden oldu.

1 hafta boyunca süren uyum programının başlamasının ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler veliler okul kıyafeti ve kırtasiye ürünleri satan yerlere akın etti. Fiyatların yaklaşık yüzde 20 ile 40 oranında arttığını gören veliler tepkilerini dile getirdi. Geçen sene ile bu yıl arasında çok fazla fiyat farkı olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu duruma bir çare bulunması gerektiğini belirtti.

"Fiyatlar zamlandı ama vatandaşlar almak zorunda olduğu için alıyor"

Kırtasiye dükkanı çalışanı Alper Badak ürünlere son günlerde bir hayli zam geldiğini söyleyerek, "Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye malzemelerinde büyük bir zam olduğundan dolayı insanlar kırtasiyeye geldikleri zaman birazcık fiyatları öğrendiğinde tepki oluyor. Ama biz öğrencilerimize her türlü kalem, çanta veya çeşitli boya malzemelerinde indirim sağlıyoruz. Gerçekten çok büyük bir artış var fiyatlarda ama insanlarımız yine de bunları almak zorunda olduğu için yine de gelip alıyorlar. İşlerimiz fiyatların bu kadar artış göstermesine rağmen yine müşterilerimiz de çok ilgi gösteriyorlar çünkü bunlar zorunlu ihtiyaç" dedi.

"Geçen yıla nazaran okul kıyafeti fiyatlarında yüzde 40’a varan bir değişiklik var"

Okul kıyafetleri satan Kurtuluş Yalı ise "Geçen yıla nazaran okul kıyafeti fiyatlarında yüzde 40’a varan bir değişiklik var, bir yükselme zam oranı var. Talep haliyle tabi ki geçen yıla yaklaşık yine aynı olmakla birlikte fiyatların 5’er, 10’ar parça başıyla oynamasıyla insanlar tabi ki bir tepki gösteriyorlar. Ama zamanla alıştılar. Şu andaki durumun yükselmesiyle artık sektörde bir kıpırtı var. Şu andaki alışverişlerimiz gayet normal. Diğer senelere nazaran da bir eksilme ben şu ana kadar gözlemlemedim. Bu şekilde işlerimizi götürüyoruz" ifadelerini kullandı. İHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tabiki ulkede.buyume var nasil olacak buyumume vatandasini ne birikimi kalacak nede biseyiki oyle oyle buyuyecek birileri vatandssda yoksulluk yokluga dusmesi demekki buyuyokk
hadi ya
yani bu fırsatçılara izin verilmiyecekti hadi görelim bakalım. tam okulların açılmasına sayılı günler kala zam.
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