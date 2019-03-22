Okul servis ücretleriyle ilgili emsal karar

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde oturan Yıldız ailesi, merkezdeki özel okula oğulları Poyraz'ın (9) kaydını yaptırdı. Servis için gerçekleştirilen görüşmelerde, aileden, 40 kilometre uzaklıktaki Kemer ilçesi ücreti istendi. Anne Sultan Yıldız, kabul etti; ancak imzaladığı sözleşmenin altına, alınan fazla ücreti kabul etmediğini belirten yazı yazdı ve 1 yıllık ücreti peşin ödedi. Sultan Yıldız, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) servis şirketi hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından şirkete ceza yazıldı. Bunun üzerine servis taşımacılığı yapan şirket tarafından Poyraz Yıldız'ın taşınamayacağı belirtilerek, servise alınmadı ve kalan taşıma ücreti iade edildi.

AİLE HAKLI BULUNDU

Poyraz Yıldız, bu gelişme üzerine ekim ayından bu yana okula şehirler arası yoldan otobüsle gitmeye başladı. Aile, çocuklarının mağdur olduğunu ve başkalarının da bu durumu yaşamasını istemediklerini belirterek, Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti'ne de başvurdu. Başvuruyu inceleyen hakem heyeti, aileyi haklı bularak, alınan fazla servis ücretinin iadesine karar verdi.