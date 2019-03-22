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Okul servis ücretleriyle ilgili emsal karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde oturan Sultan Yıldız, özel okulda okuyan oğlu için servis ücreti olarak 20 kilometrelik uzaklığa 40 kilometre parası istenmesi üzerine yaşadığı anlaşmazlık sonrası Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti'nce fazla ücretin Yıldız'a iadesine karar verildi. Ailenin avukatı Hakan Evcin, "Belirlenen ücretten fazlası alınamaz. Karar emsal niteliğindedir" dedi.

Okul servis ücretleriyle ilgili emsal karar

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde oturan Yıldız ailesi, merkezdeki özel okula oğulları Poyraz'ın (9) kaydını yaptırdı. Servis için gerçekleştirilen görüşmelerde, aileden, 40 kilometre uzaklıktaki Kemer ilçesi ücreti istendi. Anne Sultan Yıldız, kabul etti; ancak imzaladığı sözleşmenin altına, alınan fazla ücreti kabul etmediğini belirten yazı yazdı ve 1 yıllık ücreti peşin ödedi. Sultan Yıldız, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) servis şirketi hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından şirkete ceza yazıldı. Bunun üzerine servis taşımacılığı yapan şirket tarafından Poyraz Yıldız'ın taşınamayacağı belirtilerek, servise alınmadı ve kalan taşıma ücreti iade edildi.

AİLE HAKLI BULUNDU

Poyraz Yıldız, bu gelişme üzerine ekim ayından bu yana okula şehirler arası yoldan otobüsle gitmeye başladı. Aile, çocuklarının mağdur olduğunu ve başkalarının da bu durumu yaşamasını istemediklerini belirterek, Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti'ne de başvurdu. Başvuruyu inceleyen hakem heyeti, aileyi haklı bularak, alınan fazla servis ücretinin iadesine karar verdi.

'KARAR EMSALDİR'

Yıldız ailesinin avukatı Hakan Evcin, UKOME tarafından belirlenen servis ücretinden daha fazla ücret alınamayacağını belirterek, "Tüketici hakem heyeti, öğrencinin kaldığı ev ile okul arasındaki mesafe kadar ücret alınabileceğini, daha uzak bir noktaya göre ücret alınmasının haksızlık olduğuna karar verdi. Tüketici mahkemelerine itiraz edilmemişse tüketici hakem heyeti kararları mahkeme kararı hükmünde sayılır. Hakem heyetinin bizim dosyamıza vermiş olduğu karar sonrası bu durum tüm Türkiye'de emsal bir karar haline gelmiştir. Bu karar aslında UKOME'nin belirlediği okul servisi ücretleri üzerinde kesinlikle ücret alınamaz anlamına gelmektedir. Belirlenen ücretler üzerinde ücret alanlar da UKOME'ye göre ceza alacaktır. Fazla ücret ödemesi istenen kişiler, bizim kararımızı örnek göstererek tüketici mahkemelerine veya hakem heyetlerine başvurabilir" dedi.

DAVA AÇACAK

Başkalarının da aynı haksızlığa uğramasını istemediğini belirten Sultan Yıldız, servis şirketi hakkında dava açacağını dile getirerek, "Servis taşımacılığı yapan firmanın benden fazla ücret alması üzerine hakem heyetine başvurdum. İnceleme sonucunda haklı olduğumuz görüldü. Okul servislerinin, UKOME'nin belirlemiş olduğu fiyat üzerinde ücret isteyemeyeceği belirtildi. Anlaşmazlık nedeniyle çocuğum servisten atıldı, mağduriyetimiz de giderilmedi. Çocuğum 6 aydır 20 kilometrelik yolu tek başına gidip geliyor" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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antalya kemer Servis tüketici hakem heyeti

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