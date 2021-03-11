Okulun bodrum katında mantar yetiştirip meslek sahibi oluyorlar

Tarım, hayvancılık ve gıda üzerinde araştırma, analiz ve üretimi ile ilgili çalışmalar yürüten Meslek Lisesi, Laboratuvar hizmetleri bölümünde kurulan tesiste kavak ağacı kütüğünde ve kompostlarda istiridye mantarı yetiştiriciliğinde ilk adım atıldı.

OKULUN BODRUM KATINDA MESLEK ÖĞRENİYORLAR

Okulun bodrumunu mantar yetiştiriciliğine elverişli hale getiren okul yönetimi ile öğrenciler, yapılan çalışma başarılı olduğu taktirde, üretimi büyütmeyi amaçlıyor.

Tesisin kurulması ve yapılan araştırmalar neticesinde çalışmalara başlandığını belirten Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Mustafa Pekşahin, "Lisemizde yeni açılan Laboratuvar Hizmetleri bölümünde hem öğrencilerimizin meslek sahibi olması hem de bölgemizde Tarım, hayvancılık ve gıda üreticiliği ile yetiştiriciliği yapan insanlarımızın bilinçlenmesi amacıyla böyle bir çalışma içerisine girerek ilk iş olarak kurduğumuz tesiste kavak ağacı kütüğünde ve kompostlarda İstiridye mantarı yetiştiriciliğine başladık.

Buradaki amacımız bölgemizin geçim kaynakları arasında yer alan tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerine katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma başlattık, inşallah kısa süre içerisinde bölümümüzde üretime dayalı masrafı az olan ürünlerin yetiştirilmesine başlayarak insanlarımıza faydalı olmak ve öğrencilerimizin de mezun olduktan sonra iş olanağı ile tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.