FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Okulun bodrum katında mantar yetiştirip meslek sahibi oluyorlar

Okulun bodrum katında mantar yetiştirip meslek sahibi oluyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 11:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Siverek ilçesinde, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun laboratuvar bölümünü kullanarak, bodrum katta mantar üretmeye başladı.

Okulun bodrum katında mantar yetiştirip meslek sahibi oluyorlar

Tarım, hayvancılık ve gıda üzerinde araştırma, analiz ve üretimi ile ilgili çalışmalar yürüten Meslek Lisesi, Laboratuvar hizmetleri bölümünde kurulan tesiste kavak ağacı kütüğünde ve kompostlarda istiridye mantarı yetiştiriciliğinde ilk adım atıldı.

OKULUN BODRUM KATINDA MESLEK ÖĞRENİYORLAR

Okulun bodrumunu mantar yetiştiriciliğine elverişli hale getiren okul yönetimi ile öğrenciler, yapılan çalışma başarılı olduğu taktirde, üretimi büyütmeyi amaçlıyor.

Öğrenciler okulun bodrumunda mantar yetiştiriyor

Tesisin kurulması ve yapılan araştırmalar neticesinde çalışmalara başlandığını belirten Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Mustafa Pekşahin, "Lisemizde yeni açılan Laboratuvar Hizmetleri bölümünde hem öğrencilerimizin meslek sahibi olması hem de bölgemizde Tarım, hayvancılık ve gıda üreticiliği ile yetiştiriciliği yapan insanlarımızın bilinçlenmesi amacıyla böyle bir çalışma içerisine girerek ilk iş olarak kurduğumuz tesiste kavak ağacı kütüğünde ve kompostlarda İstiridye mantarı yetiştiriciliğine başladık.

Öğrenciler okulun bodrumunda mantar yetiştiriyor

Buradaki amacımız bölgemizin geçim kaynakları arasında yer alan tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerine katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma başlattık, inşallah kısa süre içerisinde bölümümüzde üretime dayalı masrafı az olan ürünlerin yetiştirilmesine başlayarak insanlarımıza faydalı olmak ve öğrencilerimizin de mezun olduktan sonra iş olanağı ile tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

Öğrenciler okulun bodrumunda mantar yetiştiriyor

'MEZUN OLDUKTAN SONRA MESLEK SAHİBİ OLSUNLAR'

Laboratuvar Hizmetleri Bölümünde üretim çalışmalarına katılan 11’inci sınıf öğrencisi Dilan Balık ise "Okulumuzda üretime dayalı çalışmalara katılarak hem kendimizi geliştirmek hem de insanlarımıza faydalı olmak için ilk çalışmam olan İstiridye mantarı yetiştiriciliğini uygulamalı olarak burada yapıyoruz, bizler için çok fayda sağlayan bir bölümdeyiz. Okulumuz idarecileri ve öğretmenimizin destekleriyle bu güzel çalışmalara katılarak kendimizi geliştiriyoruz, okulumuzda aldığımız eğitim ve uygulamalı derslerle mezun olduktan sonra meslek sahibi olmak ve ülkemize fayda sağlayacak bireyler oluruz" dedi.

Okulda kurulan Laboratuvar Hizmetleri Bölümünde yaklaşık 170 öğrencinin eğitim aldığı belirtildi.

(İHA)

Öğrenciler okulun bodrumunda mantar yetiştiriyor

Öğrenciler okulun bodrumunda mantar yetiştiriyor

Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı, inek sütü üretimi arttı!Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı, inek sütü üretimi arttı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacakFlaş açıklama: Türkiye'de satılacak
2021 MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?2021 MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
O başvurular artık e-Devlet'ten!
O başvurular artık e-Devlet'ten!
Cari açık verisi açıklandı
Cari açık verisi açıklandı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ilkokulda bütün eğitim sistemi kaldırılıp yeniden düzenlenmesi gerek çoğu gereksiz derslerden oluşuyor,en önemli olanlar din,en az 3 dil ve günlük hayatla ilgili konularla ilgili dersler konmalı diğer dersler büyüyünce kendi seçeceği dersler olmalıdır ve kürtçe müfredat da mutlaka olması gerek hemde hepsinden daha önemli,çünkü ülkemizi parçalamaya çalışan dış güçler var ve buna destek olmak isteyen kendilerini milliyetçi vatansever diye tanıtan yalancılar var,hem de vatanı parçalanması için yabancıların söyledikleri yapıyorlar ve zorla da millete kabul ettirmeye çalışıyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika hızlı tren müjdesi!
Haziranda hizmete başlıyor!
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz artacak mı?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? KÇÖ son tarihi açıklandı
Kısa çalışma ödeneği bu tarihte bitiyor
Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Karar açıklandı
Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı?
Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı, inek sütü üretimi arttı!
İnek sütü yumurtanın önüne geçti
Bakan Varank'tan flaş Xiaomi açıklaması!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.