FİNANS
  4. Okulun cirosunu 7 bin liradan 500 bin liraya çıkarttılar

Okulun cirosunu 7 bin liradan 500 bin liraya çıkarttılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Tokat’ta, eskiyen sıraların ekonomiye kazandırıldığı okulun cirosu 7 bin liradan 500 bin liraya çıktı.Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların eskiyen sıra ve masalarını yeniliyor.

Tokat’ta, eskiyen sıraların ekonomiye kazandırıldığı okulun cirosu 7 bin liradan 500 bin liraya çıktı.
Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların eskiyen sıra ve masalarını yeniliyor. İl Milliği Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda eskiyen sıralar kamyonlara yüklenerek Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi’ne getiriliyor. Burada sıraların eskiyen sıra ve masaları demir aksamından sökülerek çeşitli işlemlerden geçiyor. Ahşap bölümü marangoz atölyesinde demir bölümü ise metal işlerinde elden geçiriliyor. Zımparalanan sıralar boyanarak vernik atılıyor, demir aksamda kaynak ve boya işlemleri yapılarak montaja hazır hale getiriliyor. Montajı yapılan sıra ve masalara kamyona yüklenerek okullara gönderiliyor.

Okulun cirosu 7 bin liradan 500 bin liraya çıktı
Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Ali Vanlıoğlu, okullarında 6 alanın tamamında, döner sermeye kaynaklı çalışma yapılmakta olduklarını söyledi. Bu anlamda öğrencilerin meslek derslerini uygulamalı olarak yaparken aynı zamanda cep harçlığı kazandıklarını, okulun ise 7 bin lira olan cirosunu 500 bin liraya çıkardığını belirten Vanlıoğlu, hedeflerinin bu yıl 3 milyon olduğunu belirterek, “Bu sene İL Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali, köylerde ilçelerdeki okullarda ne kadar sıra varsa toplattırarak okulumuza gönderilmesini sağladı. Bizlerde okulumuza gelen sıraların işe yarar tahta kısımlarını zımparalayıp, vernikleyerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. İşlemlerden geçen sıra ve masalar işlemlerden geçerek okullara gönderiliyor. Burada öğrenciler aylık 100 ile 500 lira arasında harçlık kazanıyor. Asıl önemli olan sıralara yenilerek ekonomiye kazandırılmış oluyor. Öğrencilerimizde mesleklerini en iyi şekilde öğrenmiş oluyor. Öğrenciler üretimin içerisinde yer alıyor. Mobilya, metal, motor, elektrik ve elektronik bölümündeki öğrencilerimiz sanayiye gönderdiğimizde işlerine bir değil 3 adım önde başlıyorlar. Çok şükür ben onları Ahilerim diye seviyorum, Ahilerim arı gibi çalışıyorlar bize yeter ki iş versinler” dedi.

“Aşklarını sıraya değil, kalplerine yazsınlar”
Okul Müdürü Vanlıoğlu, yeni bir okul sırasının 340 lira + KDV olduğunu belirterek, “Ama biz bunun sadece tahtasını yenilersek 220 lira tahtasını da biz yaptığımızda 50 liraya mal oluyor. Yani devlete müthiş bir katkısı var. Öğrencilerimizden isteğimiz, bu yapmış olduğumuz sıraları iyi kullansınlar hor kullanmasınlar. Çünkü burada kendi arkadaşları bu sıraları yenilemek için emek veriyor. Bu bir memleket meselesi, memleket sevdası. Eğer memleketleri seviyorlarsa sıraları çizmesinler” diye konuştu. Okul öğrencilerinden Çağrı İlhan ise bin bir emek verip yeniledikleri sıralara öğrencilerin çizip kirletmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Aşklarını sıraya değil, kalplerine yazsınlar" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
İTHİB New York’ta "I Of The World Fuarı" düzenliyorİTHİB New York’ta "I Of The World Fuarı" düzenliyor
TSKB Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü yönetimindeTSKB Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü yönetiminde
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa rekorlu ilk yarıda düştü

Borsa rekorlu ilk yarıda düştü

Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım

Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım

Getir’e 38 milyon dolarlık uluslararası yatırım

Getir’e 38 milyon dolarlık uluslararası yatırım

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Bakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonunda

Bakan Dönmez: Dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi 2021 sonunda

2020 kayısının yılı olacak

2020 kayısının yılı olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.