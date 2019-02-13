Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat! yapmayana 2 bin 600 TL para cezası

Ölçü aletlerini periyodik muayene ve damgalama işlemleri için 28 Şubat 2019 tarihine kadar ilgili birimlere periyodik muayene müracaat beyannamesinin verilmesi gerektiği açıklandı. Bunu yapmayana 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; damgalı ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının Şubat ayı sonu mesai bitimine kadar periyodik muayene için başvurmanın zorunlu olduğu bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İlimizde ölçü ve tartı aletlerinin her türlü denetimleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 1 Ocak-28 Şubat 2019 tarihleri arasının Periyodik Muayene Müracaat Dönemi olması nedeniyle aşağıdaki hususların yeniden açıklanarak, ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının bilgisine sunulmasına gerek duyulmuştur.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri:

Tartım kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri, diğer tartı aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, akaryakıt ve LPG sayaçları, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre.

Bakanlık veya il müdürlüklerince yetkilendirilen muayene servislerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri:

Otomatik tartı aletleri, I ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilogramın altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, egzoz emisyon ölçme cihazları, takograflar, ısı sayaçları, hız tespit cihazları, ortalama hız tespit cihazları.