Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma var

Selçuk, Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Toplantısı"nın kapanış programında, ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere ülkenin her alanda gelişip büyüdüğünü söyledi. Kendisine 50 yıllık hedefler belirleyen, yerli ve milli üretimini yapan, istikrarlı büyümesiyle dünyada birçok ülkeyi geride bırakan vizyon sahibi bir Türkiye olduğuna işaret eden Selçuk, ekonomide sağladıkları atılımları, refahı, tabana yaymak adına oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla kalıcı ve verimli hale getirmenin mücadelesini verdiklerini bildirdi. 2002'ye göre 2018'de iş gücünü 8 milyon 456 bin artırıp 32 milyon 274 bine, istihdamı ise 7 milyon 384 bin artırıp 28 milyon 738 bine ulaştırdıklarına dikkati çeken Selçuk, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlar için bir lüks, seçenek değil, zorunluluk olduğuna değindi. Bugün iş kazaları ve meslek hastalıklarının, dünyada her yıl milyonlarca çalışanın hayatına mal olduğunu aktaran Selçuk, tek bir çalışanın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı bir çalışma hayatına kavuşmayı hedeflediklerini ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? THY'nin 2019 hedefi 90 milyon yolcu Yargıtay'dan yeni karar: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez!

"Bu sebeple 17 yıldır her alanda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında da ortak aklı ve iş birliğini temel alan bir çalışma prensibini benimsedik. Tüm paydaşlarımızı dahil ederek, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini kurduk." diyen Selçuk, güçlü bir yasal zeminin yanında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün içselleştirilmesinin kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamak için en önemli unsur olduğunu söyledi. "Eğitim alan iş yeri sayımızı yüzde 842 artırdık" Selçuk, işverenleri, çalışanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaları için teşvik ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere maddi olarak devlet desteği sağlıyoruz. 50'den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işletmelere de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir teşvik uygulamasını bu yıl başlattık. Bu iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmezse, işsizlik sigortası işveren payı üç yıl süreyle yüzde 50 indirimli olarak alınacak. Ayrıca 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan küçük işletme sahipleri de sertifika sahibi olarak, kendi iş yerlerinin iş güvenliği çalışmalarını kendileri yürütebiliyor. Bu kapsamda bugüne kadar, protokol imzaladığımız kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelerden eğitim alarak başarı gösteren 52 bin işveren ve vekilini belgelendirdik. Tüm bu teşvik ve desteklerimizle işverenlerimizin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğe hizmetlerine erişimini kolaylaştırdık. Böylece 2013'ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayımızı yüzde 842 artırdık."