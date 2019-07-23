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On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Plan dönemi sonunda işsizlik oranının yüzde 9,9'a, enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi hedefleniyor. GSYH'nin 2023'te 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak.

Plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Plan dahilinde 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor.

Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ilave istihdam yaratılması gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında yer alıyor.

Enflasyon oranının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi de amaç olarak belirlenirken, plan dönemi sonunda enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi, büyüme oranı açısından dönem ortalamasının yüzde 4,3 olması öngörülüyor.

KAYNAK:AA

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resmi gazete On Birinci Kalkınma Planı enflasyon

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