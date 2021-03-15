On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte15 Mart On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kaldı Haftada iki gün olmak üzere her hafta düzenlenen On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahipleri aranıyor. Bu haftanın ilk On Numara çekilişi ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. İşte, detaylar…

ON NUMARA 15 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 15 Mart sonuçları bu akşam 20:00’da MP TV ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle: