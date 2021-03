On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On numara 12 Mart çekiliş sonuçları!

On numara şans oyunun bu akşamki devreden rakamı 242 bin 417 TL. Şans oyunlarında büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler On numara çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte, 12 Mart On numara çekiliş sonuçları!

ON NUMARA 12 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On numara çekiliş sonuçları bu akşam 20.00'da açıklanacak. Haftada iki gün düzenlenen On numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma gerçekleştiriliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.