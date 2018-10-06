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Ön ödemeli Sanal Kart Paykasa Satın alma | Paykasa Nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Günden güne artan kredi kartı kopyalama ve kart bilgilerinin kopyalanması gibi usulsüzlüklerin önüne geçecek yepyeni sistemler geliştirilmektedir. Bu sistemler yetkili bayi tarafından online mecralarda alışveriş yapmak isteyen son kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Satın alma yapılacak tutar kadar kontör yükleme işlemleri ile kartınıza bakiye yükleyip, güvenle alışveriş yapma imkânına sahip olursunuz.

Ön ödemeli Sanal Kart Paykasa Satın alma | Paykasa Nedir?

Paykasa nedir ve nasıl bir sisteme sahip diye düşündüğümüzde ise aynı kredi kartı gibi 16 haneli kart numarasına sahip sanal bir karttır. Paykasa yapılacak alışveriş sürecinde bu numaranın siteye direk yazılması ile başka hiçbir bilgi vermeden alışverişimizi tamamlamamızı sağlayan bir sistem üzerine kuruludur.

Sizlerden alışveriş yaparken 16 haneli kredi kartı numarası isteyen, tüm platformlarda kartınızın arka yüzündeki 3 haneli CVV2/CVC2 ve son kullanma tarihi ay/yıl olarak girdiğinizde ödemeyi tamamlamış olursunuz. Paykasa kart ön ödemeli olarak satın alınabilinen, güncel kur üzerinden hesaplamaları yapılarak satışa sunulan, 16 haneli pin üzerine paykasa kontör olarak yüklenen, Euro cinsinden işlem gören, güvenli ve ön ödemeli kredi kartıdır.

Paykasa ön ödemeli kredi kartı diğer kartlardan çok daha fazla kullanıcısı olan ve en hızlı işlemi en yüksek kurdan faizsiz olarak hızlıca yapmaya yarayan en güvenli sanal karttır. Gerek şifrelemesi gerekse kullanım alanlarının çokluğu ile diğer rakipleri arasından kolayca sıyrılmaktadır. Yerli yabancı e-ticaret sitelerinde oyun, uygulama, mobil ödeme yöntemlerinde ve online olarak yapılan tüm alışveriş işlemlerinde paykasa kartınızla ödeme yapabilirsiniz.

Paykasa alış ve satışı bozdurma işlemleri o gün geçerli kur ile yapılmaktadır. En ucuz uygun fiyatlı paykasa aslında günlük kur üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır. Güncel paykasa fiyatları hakkında araştırma yaparak alımlarınızı yapabilirsiniz. Ucuz güvenilir Paykasa kart satış sitesi Dekakart.com Paykasa satış verilerine göre müşterilerin alımlarını ihtiyaçları kadar yaptıkları satış rakamlarının bu doğrultuda paykasa bozum işlemlerine daha az rağbet olduğu belirtilmiştir.

Paykasa kart tercih etmeniz için başlıca sebepler;

Paykasa kart güvenlidir.
Paykasa kart ekonomiktir.
Paykasa kart bonusu bol ön ödemeli karttır.

En ucuz Paykasa kontör yüklemelerinizi yaparken güvenilir paykasa sitelerini ve daha önce ufak meblağlarla alım yaptıktan sonra yüklü alımlarınızı yapmanızı belirten DEKAKART bu alımlarda güvenilirliğiyle bir adım öne çıkıyor. Paykasa kartınızla ne kadar isterseniz o kadar harcarsınız. Sürprizle karşılaşmamak için tercih edeceğiniz paykasa siteleri arasından köklü ve en uzun süredir hizmet veren firma, müşteri memnuniyeti ve güvenli alışveriş mottosuyla hizmet vermeye devam etmektedir 

Kaynak: https://dekakart.com
 
 
 

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