Onay çıktı! Denizlide petrol arayacaklar

Turcas Petrol AŞ'nin Denizli'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Turcas Petrol AŞ'nin Denizli'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesi uygun bulundu.

Şirket, yüzölçümü 61 bin 102 hektar olan sahada lisans alabilmek için 17 Mart 2017 tarihinde başvurmuştu.



