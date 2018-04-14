Onaysız SMS gönderene 50 bin liraya kadar ceza

Tüketicilerin sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, elektronik ticaretin önlenmesine ilişkin kanunla cep telefonları ve internet üzerinden gelen onaysız mesaj ve maillerin yasaklandığını hatırlattı.

Sıtkı Yılmaz, "7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 5 bin lira ceza verilecektir. Bu ihlalin devamı halinde 15 bin, birden fazla ticari ileti gönderilmesi durumunda da 50 bin liraya varan cezalar verilmektedir. Tüketicilerimiz bu konuda duyarlı olsun. Buna rağmen bu mesajlar gelmeye devam ederse İl Ticaret Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayette bulunabilirler. Ancak mağaza ve marketlerde yapılan alışverişle ilgili borç ve tahsilat bilgilendirmesi bunun dışındadır." dedi.

KREDİ MASRAFLARI

Taşınmazlara yönelik bankalardan alınan kredi masraflarıyla ilgili ciddi sorunların olduğunu ve üyelerle bu konuyu da konuştuklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: