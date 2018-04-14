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Onaysız SMS gönderene 50 bin liraya kadar ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 5 bin lira ceza verilecek. Bu ihlalin devamı halinde 15 bin, birden fazla ticari ileti gönderilmesi durumunda da 50 bin liraya varan cezalar verilmektedir" dedi.

Onaysız SMS gönderene 50 bin liraya kadar ceza

Tüketicilerin sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, elektronik ticaretin önlenmesine ilişkin kanunla cep telefonları ve internet üzerinden gelen onaysız mesaj ve maillerin yasaklandığını hatırlattı.

Sıtkı Yılmaz, "7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 5 bin lira ceza verilecektir. Bu ihlalin devamı halinde 15 bin, birden fazla ticari ileti gönderilmesi durumunda da 50 bin liraya varan cezalar verilmektedir. Tüketicilerimiz bu konuda duyarlı olsun. Buna rağmen bu mesajlar gelmeye devam ederse İl Ticaret Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayette bulunabilirler. Ancak mağaza ve marketlerde yapılan alışverişle ilgili borç ve tahsilat bilgilendirmesi bunun dışındadır." dedi.

KREDİ MASRAFLARI

Taşınmazlara yönelik bankalardan alınan kredi masraflarıyla ilgili ciddi sorunların olduğunu ve üyelerle bu konuyu da konuştuklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yönetmelikle tüketiciden kredi kapsamında 'kredi tahsis ücreti' adı altında binde 5 masrafın dışında ücret alınamayacaktır. Taşınmaz mallarda ekspertiz ve ipotek adına yapılan işlemlerde üçüncü şahıslara fatura edilmedikçe yine hiçbir şekilde masraf alınamaz. Tüketici kredi çektiği zaman tüketici adına açılan hesaplardan hesap işletim ücreti alınamaz. Tüketiciden ek hesap üzerinden hesap işletim ücreti alınamaz. Kredi bittikten sonra ise bu hesap otomatik olarak kapatılır."

Yılmaz, gıdalarda kullanılan mısır şurubuna da değinerek, "Tüketicilerden gıdada etiket bilgilerinde NBŞ yazılı gıda maddelerini almamalarını istiyoruz. Özellikle çocuklarımızı bu tür gıdalardan uzak tutsunlar. Uzun vadede kansere kadar yol açan hastalıklara yol açabilmektedir. Kendi paralarıyla zehir satın almamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
onaysız SMS tüketici onayı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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