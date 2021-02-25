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Ons altın için 2200 dolar tahmini: 25 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 07:44 | Son Güncelleme

Jerome Powell'ın ABD istihdam piyasası açıklamasının ardından düşey seyreden altın fiyatları, dolar/TL'deki durumdan da etkileniyor. Yeni ayın üçüncü haftasını düşüşle kapatan altın fiyatları son haftaya yükselişle başladı. ABD Hazine Bakanı Yellen yaptığı açıklamada devasa teşvik paketinin şart olduğunu açıkladı. Altının bu açıklamadan etkilenmesi bekleniyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum: 25 Şubat 2021 Perşembe güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin başarılı olup olamayacağına ilişkin "Benim için başarı, salgın öncesi işsizlik seviyelerine geri dönebilmemiz ve özellikle hizmet sektöründe işini kaybedenlerin yeniden istihdamını görebilmemizdir." ifadelerini kullanarak teşvik paketinde ısrarlı olduğunu tekrar bildirdi. Uzmanların önceki açıklamalarında altın fiyatlarının teşvik paketleri ile yükselebileceği öngörülüyordu. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 25 Şubat 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

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BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti fakat yükseliş grafiği çok uzun sürmedi. Altın fiyatları hızlı düşüşün ardından yeni haftaya da 400 liranın üstünde başladı.

Gram altının önceki kapanış fiyatı 415,65 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,42 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 25 Şubat 2021 Perşembe gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 413,92 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 413,83 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.796,85 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 702,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne -0.28 hareketle başladı. Peki 25 Şubat 2021 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 700,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 676,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.822,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.43 artışla başladı. 25 Şubat 2021 Perşembe bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI:2.810,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.696,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.796,85 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 1.421,00 TL

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 1.415,00 TL

YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.352,00 TL

24 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

24 AYAR BİLEZİK ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 378,00 TL

24 AYAR BİLEZİK SATIŞ FİYATI: 384,00 TL

24 AYAR BİLEZİK ALIŞ FİYATI: 380,50 TL

1 KİLO ALTIN NE KADAR OLDU?

1 KİLO ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 57.683,00 TL

1 KİLO ALTIN SATIŞ FİYATI: 57.534,00 TL

1 KİLO ALTIN ALIŞ FİYATI: 57.523,00 TL

ALTIN 2021'DE REKOR SEVİYELERİ GÖREBİLİR

Credit Suisse kuruluşunun değerli metaller analisti Fahad Tariq, ons altının 2021'de rekor yüksek seviyeleri görmesini beklediğini açıkladı. Tariq açıklamasında ons altın fiyatının 2021 yılında yukarı yönlü olacağına aktararak, 2200 dolar seviyelerine gelmesinin mümkün olabileceğini aktardı. Ayrıca Tariq, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD tahvil faizlerinde yükselişi kontrol etmek için getiri eğrisi kontrolünden bahsetmesi halinde destek bulabileceğini ifade etti. Tariq, "Genel olarak reel faiz ortamı ve Fed'in teşvik edici duruşu altın için destekleyici olacaktır" yorumunda bulundu.
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Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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