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Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eşiyle oto boyacılığı yapan 2 çocuk annesi Eylem Kuşçu (33), atölyeye gelenleri ustalığıyla şaşırtıyor. 6 yıl önce eşinin desteğiyle başladığı işini severek yapıyor.

Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

Sanayi sitesindeki oto boyama dükkanında eşiyle birlikte çalışan Eylem Kuşçu, 6 yıl önce eşinin desteğiyle başladığı işini severek yapıyor.

Eylem Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların istediğinde her işi başarabileceğini söyledi.

Kadınların doğasında üretim olduğunu belirten Kuşçu, "Bir gün evde otururken televizyonda yaşlı bir teyze gördüm. Lastik tamiri yapıyordu. 'Bende ne yapabilirim' diye bir düşünce içerisindeydim. Oto boyama ustası olan eşime bunu anlattım. Eve ek gelir getirmek için oto yıkamacı açtık, onu bir süre devam ettirdim, orayı kapatıp başka işler de yaptım." diye konuştu.

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Eşinin desteğiyle oto boyamaya başladığını anlatan Kuşçu, şunları kaydetti:

"Başta zımpara yapmaya başladım. Bantlama işlerini öğrendim ve daha sonra boya tabancasını verdi, astar atmaya başladım. Bunları öğrendikten sonra da en son boya yapmayı öğrendim. Eşime bu anlamda yardımcı olmaya başladım. Borçlarımız da vardı, o ara eşimle birlikte çalışıp borçlarımızın da bir kısmını ödedik. Şu anda eşime halan yardım etmekteyim. Yardım ederken kendimi sanayide buldum. Profesyonel olarak 6 yıldır boya işçiliği yapıyorum. İşe ilk başladığımda tepki aldım, dışlandım, toplum baskısı gördüm. Ama daha sonralarında eşimle birlikte çalışmaya başladığımı görünce insanlar tebrik ettiler, destek verdiler hatta kendi müşterilerimi de oluşturmuş durumdayım."

"Erkek işi, zor bir iş ama ben bu işi yaparım"

Bu aşamaya gelene kadar zorluklar yaşadığını ve mücadele verdiğini aktaran Kuşçu, "Birçok başarısızlık yaşadım. Bana 'yapamazsın' dediler. Hırs yaptım. 'Erkek işi, zor bir iş ama ben bu işi yaparım' dedim. Kadınlar mücadeleci olsun. Yıkılmasınlar, ayakta dursunlar. Burada işlerimi bitirdikten sonra eve gidiyoruz. Yemek yapmaya koyuluyorum, eşim de dağınıklık varsa onları topluyor. Yemek yapıyorum o bulaşıkları yıkıyor. Burada nasıl birlikte çalışıyorsak evde de eşimle birlikte işleri yapıyoruz." diye konuştu.

Kuşçu, oğlunun 16 yaşında olduğunu ve kendi işlerini hallettiğini ancak kızını bebek arabasında sanayideki dükkanda büyüttüğünü ifade etti.

"Eşim yanımda çırak olarak başladı"

Selçuk Kuşçu (42) da eşiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Eşim yükümün önemli bölümünü aldı üzerimden. İlk başta ufak tefek bantlama işi, zımpara işi derken şimdi tamamen bir usta oldu. İçinde varsa kadın erkek fark etmez yani bu işi yapabilir. Lastik tamiri olsun oto boyama olsun yapabilirler. Eşim yanımda çırak olarak başladı. Bizim işte yetişen çırak yok. Dükkana gidip geliyordu, yemek getiriyordu bana. Bir gün 'şuradan bir başla bakalım bantlamaya' dedim. Derken zımpara yapmasını gösterdim, öyle öyle alıştı." diye konuştu.

Sanayi sitesi esnaflarından Ümit Kuruçay da tüm kadınlara örnek olan Eylem Usta'yı takdir ettiklerini ifade etti. Başta garipsediklerini dile getiren Kuruçay, "O bizi kabullendi biz de onu böyle kabullendik. Burada gül gibi geçinip gidiyoruz." dedi.

Esnaflardan Şevket Kağan Uçak da Eylem Kuşçu'yu herkesin takdir ettiğini belirterek, "Selçuk ağabey olsun Eylem abla olsun çok iyi anlaşıyoruz. Bence bütün kadınlara örnek olacak bir davranış sergiliyor burada. Çok azimli. Her iş elinden elinden geliyor." ifadelerini kullandı.AA

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oto tamir edirne uzun köprü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Namuslu ekmegını kazandık dan sonra sıfır sıkıntı helal olsun..
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