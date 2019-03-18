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OPEC toplantısını iptal edebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

OPEC Nisan'da planlanan toplantısını iptal edecek, ancak petrol üretim kesintilerini sürdürecek.

OPEC toplantısını iptal edebilir

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretim kısıntısını uzatıp uzatmama kararını ele alacağı Nisan ayı toplantısını iptal ederken, bu kararı Haziran ayındaki toplantıda almayı değerlendiriyor.

Toplantının ertelenmesi ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarının etkisinin daha sağlıklı değerlendirilmesini sağlayacak.

OPEC ve OPEC ile birlikte hareket eden petrol ihracatçısı ülkelerin bakanlarından oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) bugün 17-18 Nisan tarihlerinde yapılacak olağanüstü toplantının iptal edilmesini yönünde tavsiye kararı aldı. Bu da bir sonraki toplantının 25-26 Haziran'da yapılacağı anlamına geliyor.

OPEC ülkeleri ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticileri gerileyen petrol fiyatlarının tekrar tırmanması için Aralık ayında üretim azaltma kararı almışlardı. Buna göre OPEC+ olarak adlandırılan bu ülkeler, yılın ilk yarısında toplam üretimlerini küresel talebin yüzde 1.2'si kadar, yani 1.2 milyon varil/gün düzeyinde azaltmayı taahhüt ettiler.

OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Halid al-Falih hafta sonunda yaptığı açıklamada piyasada arz fazlasının yıl sonuna kadar devam edecek gibi göründüğünü, ancak üretim politikası konusunda karar almak için Nisan ayının erken olacağını söylemişti.

Falih bugün yaptığı açıklamada ise, "Nisan ayının yılın ikinci yarısı için herhangi bir üretim kararı almak için erken olacağı yönünde bir uzlaşı dile getirildi... Stok seviyeleri arttığı ve normal seviyelerden yukarıda olduğu sürece, piyasayı dengeye doğru yönlendirecek bir yol izlemeye devam edeceğiz" dedi.

İran ve Venezuela'nın petrol ihracatını azaltmak amacıyla yaptırımlar başlatan ABD, son aylarda kendi ihracatını artırdı.

Falih, Bakü'deki JMMC toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin üretimi artırma baskısı altında olup olmadığı sorulduğunda "Piyasa dışında baskı altında değiliz" dedi.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) OPEC

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