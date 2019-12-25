Oppo A9 2020, özellikleriyle genç kullanıcılara hitap ediyor

İSTANBUL (AA) - Oppo'nun yeni modellerinden A9 2020, fotoğrafçılık kabiliyetleri, tasarımı ve uzun ömürlü pil özelliğiyle orta segment akıllı telefon pazarında öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, akıllı telefon pazarının markalarından Oppo, genç kullanıcılar için ürettiği A9 2020 modeli ile öncü özellik ve deneyim seçeneği sunuyor.

A9 genel olarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etse de özellikle genç ve genç kalan kullanıcılar için bir değer yaratıyor.

Oppo A9 2020, 48 MP dört kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5 bin mAh'lık bataryası ile kullanıcılara uzun pil ömürlü bir deneyim yaşatıyor.

Yüksek kapasiteli 5 bin mAh batarya, 19 saat kesintisiz mobil kullanımı veya 11 saatten fazla kesintisiz HD video izlemeyi destekleyebildiği için kullanıcıların daha uzun süre bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Ayrıca A9, "Ters Şarj Özelliği" sayesinde tıpkı bir güç kaynağı gibi diğer tüm cihazların da şarj edilmesinde kullanılabiliyor.

"Deniz Yeşili" ve "Uzay Moru" renk seçenekleri bulunan Oppo A9'un, 8GB'lık RAM özelliğiyle birlikte çalışan Snapdragon 665, hem daha hızlı bir performans göstermesini hem de yüzde 20’ye varan eş zamanlı azaltılmış güç tüketimini mümkün kılıyor.