FİNANS
  4. Oppo, Avrupa bölgesinde en çok satışı Türkiye'de yaptı

Oppo, Avrupa bölgesinde en çok satışı Türkiye'de yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: - "Avrupa pazarında, Türkiye'ye ayrı bir önem veriyoruz. Bunu, Oppo'nun merkez yönetimine de ifade ettik. Türkiye'de yerelleşmemiz gerektiğini söyledik. Böylece ortaya başarılı iki kampanya çıktı. Sıla ile yaptığımız başarılı reklam kampanyaları sayesinde Oppo'nun ismi artık daha çok biliniyor"

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon markası Oppo'nun, şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği, ürünlerin satış performansını artırdı. Oppo'nun "A Serisi 2020" ve "Reno2" modelleri Avrupa bölgesinde en çok Türkiye'de sattı.

Şirket açıklamasına göre, Oppo'nun akıllı telefonları için yaptığı tanıtım kampanyaları, markanın hem popülerliğini hem de Türkiye'deki pazar payını artıyor.

40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren lider akıllı telefon markası Oppo'nun, 2019 yılında girdiği Türkiye pazarında "A Serisi 2020" ve "Reno2" modellerinin tanıtımı için şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği, ürünlerin satış performansına dikkat çekici bir etkide bulundu.

Türkiye pazarına ayrı bir önem vererek ilk kez bir yerel reklam kampanyası gerçekleştiren Oppo, hizmet verdiği kültüre hitap eden kampanyaları ile öne çıktı. Oppo, Avrupa bölgeleri içerisinde ilk yılı olan Türkiye'de satış rekoru kırdı.

Sıla'nın rol aldığı reklam kampanyalarının ardından tüketiciler, Oppo ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

İlk reklam filminde, OPPO’nun "A Serisi 2020" telefonuyla içindeki yeteneği ortaya çıkaran ve fotoğrafçı olan Sıla, ikinci reklam filminde ise bambaşka bir senaryo ile ekrana çıktı.

Türk edebiyatının usta ismi Orhan Veli'nin "Bir İş Var" şiirinin Sıla'dan dinlenilen ikinci reklam filminde Sıla'ya, model Didem Soydan, oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik etti.

- "Avrupa bölgesinde ilk defa Türkiye pazarında yerel bir kampanya yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yeni "A Serisi 2020" modellerini duyurmak için Avrupa bölgesinde ilk defa yerel bir kampanya yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa pazarında, Türkiye'ye ayrı bir önem veriyoruz. Bunu, Oppo'nun merkez yönetimine de ifade ettik. Türkiye'de yerelleşmemiz gerektiğini söyledik. Böylece ortaya başarılı iki kampanya çıktı. Sıla ile yaptığımız başarılı reklam kampanyaları sayesinde Oppo'nun ismi artık daha çok biliniyor.

Bugün 'Oppo nasıl bir markadır' dediğimizde, 'Kamerası güzel olan telefon' cevaplarını alıyoruz. Son olarak yeni Reno2 serisi kullanıcılarla buluşurken, biz yine yerel reklamlarla devam etmek istedik. Bu kez Sıla'nın yanı sıra Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerle iş birliği yaptık. Bu iş birliklerinin etkisi ile A Serisi 2020 ve Reno2 modellerinde Oppo Türkiye olarak Avrupa bölgesinde satış rekoruna imza attık."

Weijian Zhou, 2020'de de yeni ürünleri teknolojiseverlerle buluşturmaya ve Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
2020! ücretleri belli oldu! 1 saati 450 lira2020! ücretleri belli oldu! 1 saati 450 lira
İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya gerilediİSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oppo Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou Sıla

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam

Bir ilde daha aylık akbil dönemi başladı

Bir ilde daha aylık akbil dönemi başladı

Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz

Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz

Bir saatlik avukatlık danışma ücreti 450 lira oldu

2020! ücretleri belli oldu! 1 saati 450 lira

İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi

İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi

TESK Başkanı Palandöken: “Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı”

Borsa yeni yıla yükselişle başladı

Borsa yeni yıla yükselişle başladı

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık’ta değişmeyerek 49.5 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık’ta değişmeyerek 49.5 oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.