Oppo, Avrupa bölgesinde en çok satışı Türkiye'de yaptı

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon markası Oppo'nun, şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği, ürünlerin satış performansını artırdı. Oppo'nun "A Serisi 2020" ve "Reno2" modelleri Avrupa bölgesinde en çok Türkiye'de sattı.

Şirket açıklamasına göre, Oppo'nun akıllı telefonları için yaptığı tanıtım kampanyaları, markanın hem popülerliğini hem de Türkiye'deki pazar payını artıyor.

40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren lider akıllı telefon markası Oppo'nun, 2019 yılında girdiği Türkiye pazarında "A Serisi 2020" ve "Reno2" modellerinin tanıtımı için şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği, ürünlerin satış performansına dikkat çekici bir etkide bulundu.

Türkiye pazarına ayrı bir önem vererek ilk kez bir yerel reklam kampanyası gerçekleştiren Oppo, hizmet verdiği kültüre hitap eden kampanyaları ile öne çıktı. Oppo, Avrupa bölgeleri içerisinde ilk yılı olan Türkiye'de satış rekoru kırdı.

Sıla'nın rol aldığı reklam kampanyalarının ardından tüketiciler, Oppo ürünlerine büyük ilgi gösterdi.