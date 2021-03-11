FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Oppo ve Xiaomi iş ilanları | Oppo ve Xiaomi iş ilanlarına nereden başvuru yapılır?

Oppo ve Xiaomi iş ilanları | Oppo ve Xiaomi iş ilanlarına nereden başvuru yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 17:29 | Son Güncelleme

Günümüzde teknoloji devleri arasında sayılan Oppo ve Xiaomi markaları, Türkiye’de üretim yapmak için fabrika açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikayı ziyaret etti. Oppo ve Xiaomi üretim fabrikasında çalışmak üzere binlerce personel alınacağı müjdesi verildi.

Oppo ve Xiaomi iş ilanları | Oppo ve Xiaomi iş ilanlarına nereden başvuru yapılır?

Oppo ve Xiaomi üretim fabrikalarının, yıllık 5 milyon telefon üretim kapasitesi olduğu paylaşıldı. Böylesine büyük bir fabrika için ise binlerce personel alımı yapılacağı haberi verildi. Oppo ve Xiaomi üretim fabrikaları Tuzla ve Avcılar’da bulunuyor.

MUSTAFA VARANK ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi için “Türkiye’ye gelerek CKD’den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklar. Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye’ye yatırım yapmasından, Türkiye’ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye’ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye’deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye’den ihracatı da hedefleyin. Türkiye önemli bir pazar. Özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar. Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye’deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.

xiaomi

Hem Xiaomi hem Salcomp’un temsilcileri benimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye’ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye’de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye’ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye’ye çekmeyi başaracağız"

oppo

Oppo iş ilanı

Tuzla'da kurulan OPPO markasının Real Me serisini üretimini gerçekleştirecek olan üretim fabrikası bünyesinde görevlendirilmek üzere, Üretim Operatörü arayışımız bulunmaktadır.

  • Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu,
  • Kalite/Üretim/Otomasyon alanlarında çalışmaya istekli, tercihen deneyimli,
  • Dikkatli, titiz ve özenli çalışmayı benimsemiş,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  • Tercihen Tuzla ve çevresinde ikamet eden,
  • Vardiyalı ve yoğun çalışma sistemine uyum gösterebilecek adayların başvurularını kurumun kariyer iş başvurusu sayfasından yapılabilmekte.

İş ilanına başvuru için çeşitli iş bulma sitelerinden faydalanabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Yabancılar hisse senedi sattı, tahvil aldı Yabancılar hisse senedi sattı, tahvil aldı
MÜSİAD’ın amacı nedir?MÜSİAD’ın amacı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde
97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Haziranda hizmete başlıyor!
Haziranda hizmete başlıyor!
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları günü yükselişle kapattı! İşte 11 Mart Kapalıçarşı'da altının son fiyatı!
Altın fiyatları günü yükselişle kapattı!
İzinsiz ödeme hizmeti, yetkisiz döviz alım satımı ve emlakçılıkla ilgili Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti! İhbar mekanizmaları kuruldu
Yabancılar hisse senedi sattı, tahvil aldı
Yabancılar hisse senedi sattı, tahvil aldı
Uzmanlar yorumladı: 'Gram altın yükselişe geçebilir' İşte gram altında 430 TL beklentisi!
Gram altın için 430 TL beklentisi!
Erik pastırma fiyatlarını geçti gram altınla yarışıyor!
Dikkat çeken fiyat: Gram altınla yarışıyor!
İşte evde bakım maaşı yatan iller | Mart ayı için evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı için geri sayım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.