Oppo ve Xiaomi iş ilanları | Oppo ve Xiaomi iş ilanlarına nereden başvuru yapılır?

Oppo ve Xiaomi üretim fabrikalarının, yıllık 5 milyon telefon üretim kapasitesi olduğu paylaşıldı. Böylesine büyük bir fabrika için ise binlerce personel alımı yapılacağı haberi verildi. Oppo ve Xiaomi üretim fabrikaları Tuzla ve Avcılar’da bulunuyor.

MUSTAFA VARANK ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi için “Türkiye’ye gelerek CKD’den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklar. Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye’ye yatırım yapmasından, Türkiye’ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye’ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye’deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye’den ihracatı da hedefleyin. Türkiye önemli bir pazar. Özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar. Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye’deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.