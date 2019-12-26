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  4. OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Akıllı telefon markalarından OPPO'nun Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, 2020’de DSS’nin etkin olduğu 5G akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladıklarını belirterek, "Bu konuda iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra ile birlikte çalışıyoruz" diye açıkladı.

OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Akıllı telefon markalarından OPPO'nun Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, 2020’de DSS’nin etkin olduğu 5G akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladıklarını belirterek, "Bu konuda iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra ile birlikte çalışıyoruz" diye açıkladı.
OPPO’nun Türkiye pazarında hangi aşamadan nereye geldiğini ve markanın 2020’deki yol haritasını paylaşan Zhou, “2020’de daha iyi ürünler getirerek, iş ortaklarımız ile daha iyi ilişkiler kurarak istediğimiz sonuçlara ulaşacağız” dedi. 5G teknolojisini farklı bir boyuta taşıyacaklarını anlatan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, sözlerine şöyle devam etti:
“5G teknolojisini dünya çapında sahipleniyoruz. 2019'da Swisscom, Ericsson ve Qualcomm ile birlikte stratejik ortaklık kurarak ‘5G Landing Project’i gerçekleştirdik. Bu iş birliği kapsamında Avrupa’nın ilk 5G bağlantılı telefonu olan OPPO Reno 5G’yi piyasaya sürdük. Türkiye'de ise iş ortaklarımızdan Turkcell, 5G altyapısı üzerinde yaptığı hız testini ilk kez OPPO Reno 5G ile gerçekleştirdi. 2020'de 5G alanında bir dönüm noktasına daha ulaşacağız. OPPO olarak, DSS (Dinamik Spektrum Paylaşımı) teknolojisini destekleyen ilk küresel akıllı telefon markası olduk. 2020’de DSS’nin etkin olduğu 5G akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Bu konuda iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra ile birlikte çalışıyoruz. DSS teknolojisi, operatörlerin mevcut 4G ve 5G frekans spektrumlarından ve ağlarından yararlanmalarını sağlarken, 5G hizmetlerinin küresel dağıtımını hızlandırıyor ve 5G deneyimini daha geniş ölçekte yaşatıyor. Daha istikrarlı, kesintisiz ve hızlı 5G bağlantısı ve dolayısıyla daha iyi bir kullanıcı deneyimi bizi bekliyor olacak. 5G teknolojisi Türkiye’de kullanılmaya başlandığında OPPO kullanıcılarına bu hizmeti vermek için hazır olacak.”
2020’de OPPO’nun dünya teknoloji sektöründeki algısını değiştirmeye hazırlandıklarını vurgulayan Weijian Zhou, “OPPO artık sadece bir telefon firması olmayacak” dedi.
Weijian Zhou, OPPO'nun 2020 vizyonunda yer alan akıllı saatler, akıllı kulaklıklar, AR gözlükleri gibi çeşitli akıllı cihazların dünya lansmanıyla birlikte Türkiye’ye de geleceğini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

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