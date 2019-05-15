FİNANS

Ordu'da fındık fiyatı 16 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı fındığın kilogram fiyatı 16 liraya yükseldi.

Ordu'da fındık fiyatı 16 liraya yükseldi

Serbest piyasada yaklaşık iki aydır 15 lira olan fındığın kilogram fiyatı 1 lira arttı. Fiyat artışı, Ordu Ticaret Borsasının bilgilendirme tabelasına da yansıdı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fiyatın yeni sezon öncesi umut verici, sektör adına oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Yeni sezonun en az 14-15 lira seviyelerinden açılmasını beklediklerine işaret eden Akça, "Bugünlerde oluşan 16 lira fiyat bunun bir işareti. Şu anda TMO depolarında da fındık olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni sezonda fındığa hayli talep olacağı gözüküyor. İnşallah üreticilerin beklediği 15 lira fiyatı yeni sezonda oluşur." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kuruyemişçilerde 80-100 tl bence bir yıl boyunca ülkeye fındık vermesinler
niye artıyor fiyat, hani ekonomi iyiye gidiyeah
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