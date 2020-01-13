FİNANS
  4. Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor

Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Ordu'da fındık timleri, verim ve kalitenin artması için çalışıyor

Ordu'da kurulan fındık timleri, Kasım 2019'dan bu yana 600 örnek fındık bahçesi oluşturdu.

Ordu Valiliğinin himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında kurulan 35 fındık timi, verim ve kalitenin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın bölge ve ülke için son derece önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Böylesine önemli bir üründe dekara düşen verim ve kalitenin yeterli olmadığına dikkati çeken Yılmaz, bunun için başlatılan projeyle dekara verimin 250-300 kilograma çıkarılacağını belirtti.

Daha önce başka proje kapsamında yapılan örnek bahçelerde verimin istenilen düzeye çıkarıldığını vurgulayan Yılmaz, aynı başarıyı bu bahçelerde de yakalamayı istediklerini kaydetti.

Yılmaz, bir süre önce kurulan fındık timlerinin geçen kasım ayında sahaya indiğini dile getirerek, "Aradan geçen sürede bu ekipler büyük bir özveriyle çalışarak 600 örnek fındık bahçesi oluşturmayı başardı. Hedefimiz 670 mahallede üçer olmak üzere toplamda 2 bin 10 örnek bahçe oluşturmak." dedi.

Fındık timleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, "35 fındık timi üçer kişiden oluşuyor. Bu timlerde ziraat odalarında çalışan ziraat mühendisleri ve müdürlüğümüzde çalışan uzman personeller görev alıyor." diye konuştu.

Örnek bahçelerin hazırlanışı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Ekipler ilk başta bahçelerde budama çalışması yaptı. Ardından toprak numunelerini aldılar. Bu analizlere göre de gübreleme programı oluşturdular." şeklinde konuştu.

Yılmaz, örnek bahçelerin fındık üreticileri tarafından da gezilebildiğini aktararak, "Yapılan çalışmayı gören üreticilerin aynı bahçeyi kendi bahçelerinde de uygulamalarını istiyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacakSeyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak
Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyorLincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık, kalite, ordu, TİM, verim,

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Konya Şeker’den üreticiye 2,5 milyar liralık destek

Konya Şeker’den üreticiye 2,5 milyar liralık destek

Türkiye’de kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1227’ye ulaştı

Türkiye’de kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1227’ye ulaştı

Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak

Seyitömer Termik Santrali bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

Lincoln Electric eğitimleri "Kaynak Eğitim Robotu"yla veriyor

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.