FİNANS

Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

OGM'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak.

Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.

Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.

Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.

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