FİNANS

Orman Genel Müdürlüğü: 58 orman yangınından 45'i kontrol altında

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 14:03 | Son Güncelleme

13 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dün Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da çıkan 58 orman yangınından 45'inin kontrol altına alınarak bir kısmının söndürüldüğünü, 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

OGM'den yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde dün bahçe temizliğinden kaynaklı olduğu tahmin edilen çok sayıda orman ve kırsal alan yangını çıktığı ve kuvvetli lodosun etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı belirtildi.

Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da çıkan 58 yangından 45'inin kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, 58 yangından 37'sinin Trabzon ve Gümüşhane'nin 11 ilçesinde meydana geldiği ve 22'sinin söndürüldüğü, 7'sinin de kontrol altına alındığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Devam eden 8 orman yangını için ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Trabzon'da devam eden orman yangınlarına 23 farklı ilden araç ve personel görevlendirilmiştir. Trabzon ve Gümüşhane'de meydana gelen yangınlara OGM'ye ait 48 arazöz ve 250 personelle müdahale edilmiştir. Ayrıca bu müdahaleye belediyeler ve diğer kurumlara ait 50 itfaiye aracı ve 12 iş makinesi de katılmıştır. Çoğunlukla örtü yangını şeklinde ve yapraklı ağaçların bulunduğu orman alanlarında meydana gelen yangınlarda ilk izlenimlere göre yaklaşık 80 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlenmiştir. Yangınlarda vatandaşlarımıza ait 10 hektar fındıklık ile 5 ahır ve baraka tarzı yapı da zarar görmüştür."

Açıklamada, Ordu ve Giresun'da meydana gelen toplam 21 orman yangınından ise 16'sının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Giresun ve Ordu'da devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, bu bölgelerde zarar gören orman alanlarının yaklaşık 70 hektar olduğu ifade edildi.

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Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın

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