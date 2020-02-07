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Örneği yok! Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin, 15 yıl önce eline geçen kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor. Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL isteyen Gültekin, koleksiyoncuların kapısını çalmasını bekliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ümit Nuri Gültekin isimli işletme sahibi, 15 yıl önce özel bir şirkette çalıştığı dönemde ATM cihazından maaşını çekerken eline geçen hatalı 1 YTL'yi 15 yıldır saklıyor. Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL isteyen Gültekin, koleksiyoncuların kapısını çalmasını bekliyor.

Ümit Nuri Gültekin, hatalı basılmış parayı alışveriş yapacağı zaman fark ettiğini ve o günden beri sakladığını ifade ederek, "Koleksiyonculardan teklif bekliyorum. Sattığım taktirde iş yerimi büyüteceğim. 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığım dönemde ATM'den aldığım maaş içeresinde 1 YTL'nin hatalı baskı olduğunu fark ettim ve o gün bugündür saklıyorum. Eğer bu parayı meraklılarına satarsam iş yerimi büyüteceğim. Bu paranın ederi 100 bin TL çünkü hem bu paranın bir örneği yok hem de tedavülden kalktı" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatalı basım, Gaziantep,

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
KUSURA BAKMA DA O KADAR SALAK BİR ADAMI BULAMAZSIN.NORMAL VATANDAŞA KAKALARSIN AMA KOLEKSİYONCUYA ZOR BE BAŞKAN...
he oldu başka derdin
uyanığa bak sen..çıkarmı sizce bu parayı verecek enayi...
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