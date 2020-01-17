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  4. Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), bölge içi ulaşım ve taşımacılık altyapı projelerinin finansmanı için toplanıyor.

Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), bölge içi ulaşım ve taşımacılık altyapı projelerinin finansmanı için toplanıyor. Afrika kıtasındaki toplam karayolu ağının yalnızca yüzde 8’ine sahip olan bölge, 2020-2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan öncelikli yatırımlar için 3 milyar ABD dolar toplamayı hedefliyor.

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) Genel Sekreterliği, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Çad Cumhuriyeti hükümetlerinin katılımıyla, 19 Mart 2020 tarihinde Brazaville’de 2020-2029 yıllarında hayata geçirilecek ulaşım ve taşımacılık projelerinin finansmanı için bir araya geliyor. Mart ayında yapılacak görüşmelerin önemine değinen ECCAS Genel Sekreteri Ahmad Allam-mi, "Orta Afrika sürdürülebilir ve başarılı bir bölgesel kalkınmanın temellerini oluşturmak amacıyla insanların ve malların dolaşımı için nitelikli ve alternatifli bir ulaşım ağı inşa etmelidir." dedi.

Öncelikli projeler için 3 milyar dolar toplanması hedefleniyor
Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso’nun himayesinde Afrika Kalkınma Bankası’nın (AfDB) desteğiyle düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında, 2020-2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan öncelikli yatırımlar için 3 milyar dolar toplanması hedefleniyor. Afrika kıtasının merkezinde yer alan ve kıta ticareti için stratejik bir noktada bulunan Orta Afrika ülkelerinin ulaşım yatırımları bölgesel ekonomik büyüme için büyük önem arz ediyor.

Orta Afrika bölgesi kıtadaki karayollarının yalnızca yüzde 8’ine sahip
Son yıllarda kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen, Orta Afrika Bölgesi kıtadaki toplam karayolu ağının yalnızca yüzde 8’ine sahip ve bu oranla Afrika’nın ulaşım açısından en fakir bölgesi konumunda bulunuyor. Kısıtlı ulaşım altyapısına ek olarak Orta Afrika’daki söz konusu karayollarının sadece yüzde 2,2’si asfaltlı. Orta Afrika bölgesinde ulaşım entegrasyonu hızlandırmak ve özellikle doğal kaynaklar, petrol ile madencilik açısından zengin olan bu bölgedeki büyümeyi arttırmak için ECCAS önderliğinde 19 Mart 2020’de Orta Afrika bölgesi ülkelerinin bir araya gelecek olması oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Yapılan bilgilendirmede; önceliklendirilen projeler arasında Kinşasa ve Brazzaville arasındaki Karayolu Demiryolu Köprüsü’nün inşası, Ouesso-Bangui-N’Djamena yolu ile trans-Afrika yol koridorundaki Pointe Noire-Brazzaville-Ouesso-Bangui ve Ndjamena bağlantılarının yapımı ve mevcut yolların iyileştirilmesi; nehir geliştirme çalışmaları, mevcut limanların iyileştirilmesi, yeni limanların inşası ve Oubangui Nehri ve kollarında rıhtımların oluşturulması yer alıyor.
Mart ayındaki buluşma Orta Afrika üye ülkeleri için ’Uzlaşmaya İlişkin Uzlaşmaya Dayalı Master Planını’ (CMPT-CA) gözden geçirmek ve 2004’teki tanıtımdan bu yana ECCAS bölgesinin 11 başkentini birbirine bağlamak için atılan adımları değerlendirmek adına önemli bir fırsat sunacak.

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