Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), bölge içi ulaşım ve taşımacılık altyapı projelerinin finansmanı için toplanıyor. Afrika kıtasındaki toplam karayolu ağının yalnızca yüzde 8’ine sahip olan bölge, 2020-2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan öncelikli yatırımlar için 3 milyar ABD dolar toplamayı hedefliyor.

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) Genel Sekreterliği, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Çad Cumhuriyeti hükümetlerinin katılımıyla, 19 Mart 2020 tarihinde Brazaville’de 2020-2029 yıllarında hayata geçirilecek ulaşım ve taşımacılık projelerinin finansmanı için bir araya geliyor. Mart ayında yapılacak görüşmelerin önemine değinen ECCAS Genel Sekreteri Ahmad Allam-mi, "Orta Afrika sürdürülebilir ve başarılı bir bölgesel kalkınmanın temellerini oluşturmak amacıyla insanların ve malların dolaşımı için nitelikli ve alternatifli bir ulaşım ağı inşa etmelidir." dedi.

Öncelikli projeler için 3 milyar dolar toplanması hedefleniyor

Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso’nun himayesinde Afrika Kalkınma Bankası’nın (AfDB) desteğiyle düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında, 2020-2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan öncelikli yatırımlar için 3 milyar dolar toplanması hedefleniyor. Afrika kıtasının merkezinde yer alan ve kıta ticareti için stratejik bir noktada bulunan Orta Afrika ülkelerinin ulaşım yatırımları bölgesel ekonomik büyüme için büyük önem arz ediyor.