Ortadoğu’nun en yenilikçi ödeme metodu Türkiye’de geliştiriliyor

Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’nde Ortadoğu ve Afrika bölgesinden gelen yatırımcılar Türkiye’de geliştirilen blockchain tabanlı ödeme sistemi MenaPay’e yoğun ilgi gösterdi. MenaPay, QR kodlu mobil ödeme altyapısı ile tüm ödeme kayıtlarını blockchain üzerinde gerçekleştirirken her bir işlem maksimum 5 saniyede gerçekleşiyor. MenaPay ile geleneksel kredi kartı gibi metotlardan çok daha hızlı bir ödeme sistemi sunuyor.

MenaPay, 5-7 Aralık tarihlerinde Türkiye’de ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleriyle İstanbul’da düzenlenen Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi 2018’de 50 ülkeden 150’yi aşkın yatırımcıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Arda Ermut ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Murat Alıcı’nın katıldığı BADEER İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'nde Türkiye’deki yatırım fırsatları ve iş dünyasının geleceği ele alındı. Badeer Yatırım Platformu sayesinde yatırımcılar doğrudan projelerle buluştular ve projeler yatırımcılara yatırım imkânlarını tanıtma şansı yakaladılar. 150 yabancı yatırımcı, 50 farklı ülkeden 150 innovatif proje ile buluştu.

Menapay Yönetim Kurulu Üyesi ve Netmarble EMEA şirketinin CEO'su Barış Özistek, Türkiye’de iş geliştirme sürecinden bahsederken, “Türkiye teknolojik girişimlerin projelendirme süreci için büyük bir potansiyel taşıyor çünkü ülkenin koşulları sektör için çok elverişli. Türk gençlerinin akıllı telefon kullanım oranı yüzde 65'in üzerinde ve bu teknoloji projeleri için büyük bir fırsat yaratıyor.” dedi.

Menapay Genel Müdürü Tolga Odoğlu etkinlikle ilgili olarak “Ortadoğu ve Afrika’dan gelen yatırımcı ilgisinden çok memnunuz. Menapay’in pek yakında lansmanını gerçekleştireceğiz. Badeer etkinliğinden beklentimiz bölgede networkumuzu genişletmek ve MenaPay’i kullanacak iş ortaklıkları kurmaktı; fakat bunun üzerine müthiş bir yatırımcı ilgisi de görmek güzel oldu” dedi.

Menapay IT Direktörü, Tuna Orbay, “15 kişilik teknoloji ekibimiz ile hem ödeme altyapısını hem de kullandığımız blockchain altyapısını kendi ekibimizle hayata geçirdik.” diyerek ürünün geliştirme aşamasında önemli ölçüde yol aldıklarını dile getirdi.

Etkinlik, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında yeni bir ortaklık kurma, bilgi transfer, proje sunma ve yeni anlaşmalara imkân sağladı. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Murat Alıcı, “Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve yasal düzenlemeleri ile yabancı yatırımcılara hoş geldiniz diyoruz.” diye konuştu.



