FİNANS

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

24 Şubat 2018 11:00

BDDK tarafından yapılan açıklamada, ortak ATM'lerden farklı bankı kartı ile para çekme işlemlerindeki komisyon ücretlerinin indirildiği belirtti.

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak ATM’lerden para çekenlerden alınan ücretlerin çok yükselmesi üzerine sınırlama getirdiklerine dikkat çekti.

 
Yılmaz “Ortak ATM’de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var” diye uyardı.
 
Ortak ATM’lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, “Herhangi bir ATM’den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu” dedi.
 
Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını, söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.
 
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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 38 Oy
    100 TL ye 2.30 TL komisyonu anladıkta,100 TL üzerine ne kadar alınabileceğini belirtmemissiniz.
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  • 66 Oy
    Bu uygulama soygun değilde soygun nedir? paranı bankaya koymak için zorlanıyorsun resmen zorla paranı varsa artık bankaya yatırmanı isteniyor. Yatırdın iyi güzel emniyetdir artık rahat uyu, çoluk çocuklarınla şöyle bir atacaksın aaaaa param biri ya karşıda atm var git bir 100 TL çek, ertesi gün hesabına bakıyorsun hesabından 102.30 krş çekilmiş vay dinine yandığım 2.3 kruşumu kim çaldı? hangi hırsız çaldı acaba? sormazmı insan
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  • 35 Oy
    @mahir_50 sen kapını kilitli tutta,suç yine hırsızda kalsın... kendi bankandan paranı çekersen kesinti olmaz...sülün osman vardı "ben" diyordu; "beni dolandırmaya kalkanları dolandırdım hep, hiç masum birini dolandırmadım" aklıma geldi şark kurnazlığı yapmanın alemi yok...
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  • 36 Oy
    tam sömürü duzenı
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  • 28 Oy
    YIL SONUNDA KAZANÇLAR BANKALAR ŞU KADAR MİLYON TL KÂR.
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  • 12 Oy
    Yerinde karar. Bu ülkede parayı kazanıp yurtdışı na transfer eden çakallara kapak olsun
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  • 5 Oy
    haberin başlığı alakasız.sınırlama yok ortada.
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