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OSB desteği için hazırlıklar tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

Organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımları KDV'den istisna tutacak tebliğ hazırlandı.

OSB desteği için hazırlıklar tamamlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Buna göre, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payı esasına dayanan vergilendirme modeline geçiliyor.

OSB ve KSS'lerin inşasına ilişkin de istisna düzenlemesi yapılırken, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak. Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayiinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek, KDV'nin uygulanmaması sağlanacak.

KANTİNLERE İSTİSNA

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri de KDV'den muaf tutuldu. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ne göre kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV'den istisna olacak.

Faydalı ömrünün tamamlayan makine ve teçhizata ilişkin KDV'nin indirimlerden çıkarılmasına gerek olmayacak. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra ciro primi, iskontolar, garanti ve reklam giderleri nedeniyle ödenen KDV'nin iadesine de imkan tanınacak.

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Anahtar Kelimeler:
OSB KDV istisnası sanayi sitesi

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