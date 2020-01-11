OSD-Türkiye’de 2019’da 1.46 milyon araç üretildi, ihracat 31.2 milyar dolar

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2019 yılında Türkiye’deki toplam araç üretiminin geçen yıla göre yüzde 6.0 azalışla 1 milyon 461’e indiğini, toplam otomobil ihracatının da 31.2 milyar dolar düzeyinde hesaplandığını açıkladı.

OSD’ye göre, 2019 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 6.0 azalarak, 1 milyon 461 bin adete, otomobil üretimi ise yüzde 4.0 düşüşle 983 bin adete düştü. Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını geçen yıla göre yüzde 23 daralarak, yaklaşık 492 bin adet düzeyinde tamamlarken, otomobil pazarı ise yüzde 20 daralarak 387 bin adet düzeyinde hesaplandı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 31.2 milyar dolar, otomobil ihracatı da 11.9 milyar dolara ulaştı.

Ticari araç grubu üretiminde de 2019 yılında yüzde 9.0 daralma görüldü. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 8.0 azalırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18’lik düşüş izlendi. Ticari araç pazarı ise 2018 ile karşılaştırıldığında yüzde 33 daraldı. Aynı dönemde, hafif ticari araç pazarı yüzde 32, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 38 daralmayla yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 61, ağır ticari araç pazarı 2015 yılına göre yüzde 75 daralmış oldu. Traktör grubunda üretim 2019 yılında yüzde 40 düşerken, pazar 2018 yılına göre yüzde 49, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 geriledi.

İhracatta euro bazında artış yaşandı

OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2019 yılında, geçen yıla göre adet bazında yüzde 5.0 azalarak, 1 milyon 252 bin 586 adete indi. Otomobil ihracatı ise yüzde 5.0 azalarak 828 bin 744 adete düştü. Bu dönemde ihracat dolar bazında yüzde 3.0 azalırken, euro bazında ise yüzde 2.0 arttı. Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 31.2 milyar dolar olarak hesaplanırken, otomobil ihracatı ise 11.9 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1.0 artarak, 10.6 milyar euroya yükseldi.

