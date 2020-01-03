OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: "400 binden fazla hurda araç trafikten silindi"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonu itibarıyla sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen Yaşlı Araç Değişim Programı'nın devreye alındığı Haziran 2018'den bu yana 400 binden fazla hurda aracın trafikten silindiğini belirtti.

OSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomiye katkı, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre duyarlılığı dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yenigün, "Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Yenigün, önemli istatistikler paylaşırken, programla ilgili 4 kritik öneri daha getirdiklerini bildirdi.