FİNANS
  4. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: "400 binden fazla hurda araç trafikten silindi"

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: "400 binden fazla hurda araç trafikten silindi"

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

"Hurda teşvik programıyla birlikte, kasım ayında devreye giren vergi düzenlemeleri pazarın daralmasında yavaşlatıcı etki yarattı" -"Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonu itibarıyla sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen Yaşlı Araç Değişim Programı'nın devreye alındığı Haziran 2018'den bu yana 400 binden fazla hurda aracın trafikten silindiğini belirtti.

OSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomiye katkı, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre duyarlılığı dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yenigün, "Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Yenigün, önemli istatistikler paylaşırken, programla ilgili 4 kritik öneri daha getirdiklerini bildirdi.

Hurda teşvik programıyla birlikte, kasım ayında devreye giren vergi düzenlemelerinin pazarın daralmasında yavaşlatıcı etki yarattığını ifade eden Yenigün, "Söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomi, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre katkıları dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir"

Programın devreye alındığı günden itibaren iç pazardaki satışlara önemli katkılar sağladığını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2018 Haziran itibarıyla trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir. 2018 Ocak-Mayıs döneminde 22 bin 674 adet araç trafikten silinmişken haziran-aralık döneminde 180 bin 306 adet aracın trafikten kaydı silindiği görülmektedir. 2019 yılı ilk on ayında trafikten kaydı silinen araç sayısı ise 224 bin 234 adete ulaşmıştır. Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile hurda programı ve vergi indirimleri olmasaydı pazarda yaşanan daralmanın daha fazla olacağı değerlendirilebilir.

2019 yılında uygulamaya alınan yeni emisyon normlarından kaynaklı ek maliyetler ve ekonomik koşullar ile oluşan fiyat artışları göz önüne alınarak terkin edilecek ÖTV tutarları güncellenmelidir. Fiyat seviyesi yüksek ve ÖTV oranları göreceli olarak düşük olan ağır ticari araç grubunda etkisi çok kısıtlı kalan hurda teşvik uygulamasının, bu araç grubu için katkıyı artıracak şekilde yeniden kurgulanması gerekmektedir. Ülkemiz yaşlı traktör parkının gençleşmesi ve tarımda verimliliğin artması için traktörler de program kapsamına alınmalıdır."

PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
SPK 2019 yılında 43 milyona yakın para ceza kestiSPK 2019 yılında 43 milyona yakın para ceza kesti
Altın yeni yılda yükselişe geçtiAltın yeni yılda yükselişe geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Sanayii Derneği

En Çok Okunan Haberler

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor

Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak’tan enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme

Bakan Albayrak’tan enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

OSD/Yenigün - Hurda teşvik programı koşulsuz devam etmeli

OSD/Yenigün - Hurda teşvik programı koşulsuz devam etmeli

Olukman Tekke Barajı, Bursa tarımına katkı sağlayacak

Olukman Tekke Barajı, Bursa tarımına katkı sağlayacak

Allianz Emeklilik online platformlara adım attı

Allianz Emeklilik online platformlara adım attı

Son dakika... Bakan Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.