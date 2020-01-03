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  4. OSD/Yenigün - Hurda teşvik programı koşulsuz devam etmeli

OSD/Yenigün - Hurda teşvik programı koşulsuz devam etmeli

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim koşulu kaldırılarak sürekli bir program olarak ele alınması gerektiğini söyledi ve "2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor” dedi.

OSD/Yenigün - Hurda teşvik programı koşulsuz devam etmeli

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim koşulu kaldırılarak sürekli bir program olarak ele alınması gerektiğini söyledi ve "2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor” dedi.
Kamuoyunda "hurda teşviki" olarak bilinen “Yaşlı Araç Değişim Programı”yla ilgili açıklama yapan Yenigün, programın devreye alındığı Haziran 2018’den bu yana 400 binden fazla hurda aracın trafikten silindiğine dikkat çekti ve ekledi:
“Söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomiye katkı, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre duyarlılığı dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor.”
Programın devreye alındığı günden itibaren iç pazardaki satışlara önemli katkılar sağladığını belirten Yenigün, “TÜİK verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayı itibariyle trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 22 bin 674 adet araç trafikten silinmişken Haziran-Aralık döneminde 180 bin 306 adet aracın trafikten kaydı silindiği görülmektedir. 2019 yılı ilk on ayında trafikten kaydı silinen araç sayısı ise 224 bin 234 adete ulaşmıştır. Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile hurda programı ve vergi indirimleri olmasaydı pazarda yaşanan daralmanın daha fazla olacağı değerlendirilebilir” diye konuştu.
Mevcut “Yaşlı Araç Değişim Programı”nın etkinliğini artırmak üzere 4 önemli öneri hazırladıklarını dile getiren Yenigün, bu önerileri şöyle sıraladı:
• Program içeriğinde aynı kategoride araçla değişim şartının kaldırılması, özellikle de otomobil ve hafif ticari araç sınıflarında bir aracın hurdaya ayrılması ile yeni bir otomobil veya hafif ticari araç sınıfında araç alımına imkan sağlanması gerekmektedir. Yani aynı kategoride araç alma zorunluluğunun bu kategoriler için kaldırılması sağlanmalıdır.
• 2019 yılında uygulamaya alınan yeni emisyon normlarından kaynaklı ek maliyetler ve ekonomik koşullar ile oluşan fiyat artışları göz önüne alınarak terkin edilecek ÖTV tutarları güncellenmelidir.
• Fiyat seviyesi yüksek ve ÖTV oranları göreceli olarak düşük olan ağır ticari araç grubunda etkisi çok kısıtlı kalan hurda teşvik uygulamasının, bu araç grubu için katkıyı artıracak şekilde yeniden kurgulanması gerekmektedir.
• Ülkemiz yaşlı traktör parkının gençleşmesi ve tarımda verimliliğin artması için traktörler de program kapsamına alınmalıdır. (Fotoğraflı)

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