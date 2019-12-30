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  4. OSİAD Başkanı Ekinci: "Türkiye'nin yerli otomobil üretme iradesini destekliyoruz"

OSİAD Başkanı Ekinci: "Türkiye'nin yerli otomobil üretme iradesini destekliyoruz"

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

OSİAD Başkanı Ekinci: "Türkiye'nin yerli otomobil üretme iradesini destekliyoruz"

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik olumsuz söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin yerli otomobil üretme iradesini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekinci, yazılı açıklamasında, prototipi üretilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kamuoyuna tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çalışmaları uzun süredir devam eden otomobilin artık seri üretimine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Ekinci, "Türkiye'nin yerli otomobil üretme iradesini destekliyoruz. Bu herkesin gururudur. Hepimiz olumsuz söylemlerden kaçınmalıyız. Başarısızlıklar bizleri yıldırmamalı, zorluklar korkutmamalı. Bir engelle karşılaşıldığında her seferinde yeniden başlayabilmeliyiz. Gelişme ancak böyle oluyor." ifadesini kullandı.

Elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik tartışmalara dikkati çeken Ekinci, yerli otomobilin sonunun Devrim otomobili ya da Nuri Demirağ'ın uçaklarının sonu gibi olmaması gerektiğini bildirdi.

- "Geçmiş deneyimlerden ders alınmalı"

Türkiye'nin her alanda yerli marka, ürün, tasarım ve teknoloji geliştirmesi gerektiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Geçmiş deneyimlerden ders alınmalı. 1961 yılında motoru Sivas ve Eskişehir'deki TCDD fabrikalarında üretilen, Türk mühendislerce yapılan Devrim otomobili yolda kaldı. Nedeni çok basitti, deposuna benzin konulmamıştı ancak kamuoyunda oluşan olumsuz hava nedeniyle Devrim Otomobili Projesi devam ettirilemedi. Nuri Demirağ da aynı şekilde uçak üretimini sürdüremedi. Oysa, uzun soluklu çalışmalarda bu tür aksaklıklar, kazalar her zaman olur ve yeniden, her seferinde yeniden başlanması gerekir. Eğer, her iki çalışma devam ettirilseydi, Türkiye bugün başka bir Türkiye olacaktı."

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devrim otomobili OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci Türkiye'nin otomobili

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