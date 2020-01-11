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  4. Osmaneli’ne dev yatırım geliyor

Osmaneli’ne dev yatırım geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin yetiştirdiği işadamı Levent Bulgurcu, ilçede yapacağı yatırım için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.Burgucu, Çin destekli robot kolları, robot teknolojisinde kullanılacak yüksek teknoloji içeren ürünler üretecek tesisi Osmaneli’nde sanayi bölgesinde almış olduğu arsa üzerine kuruyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin yetiştirdiği işadamı Levent Bulgurcu, ilçede yapacağı yatırım için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.
Burgucu, Çin destekli robot kolları, robot teknolojisinde kullanılacak yüksek teknoloji içeren ürünler üretecek tesisi Osmaneli’nde sanayi bölgesinde almış olduğu arsa üzerine kuruyor. Levent Bulgurcu’nun yatırım yapacağı sanayi parsellerinde gerekli değişiklikler yapılarak, ilçede yatırım için her şey uygun hale getirildi. Bulgurcu, şirketi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyanın en büyük yakıt istasyonu ekipmanı üreticilerinden biri olmak bize yetmiyor. Dünyanın lider yakıt istasyonu çözüm markası olmak, geleceğin istasyonunu hayalden gerçeğe dönüştürmek, alternatif otomotiv yakıtlarında öncü geliştirmeler yapmak istiyoruz. Sektörümüzün yerel liderliğinden sektör geleceğinin global liderliğine doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yenilikçiliği, sürdürülebilir başarının olmazsa olmazı olarak gördük ve en güçlü farklılaşma alanımızı bunun üzerine inşa ettik. Tasarım yeteneğimizi, mühendislik birikimimizi, üretim gücümüzü, sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve geniş çözüm yelpazemizi de bunun yanındaki temel değerlerimiz olarak belirledik. Osmaneli’nde yapacağımız yatırımla teknolojik olarak farklı bir alana gireceğiz. Teknolojiyi çok önemsiyoruz ve yapacağımız yeni yatırımla bir yerde teknolojiye yatırımı da başlatmış oluyoruz. Osmaneli Belediyesinin yatırım kararımızdan bu yana gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Münür Şahin ise, “Değerli kardeşimiz Levent Bulgurcu’ya ilçemize yapacağı yatırımlar için teşekkür ediyor, Allah işlerinde yardımcı olsun, bol kazançlar versin diliyoruz" dedi.

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