Osmangazi Köprüsü geçiş ücretindeki artışın nedeni ne?

Sadece köprü geçişi zamlanmadı, köprüye bağlı otoyollar, devamı niteliğindeki Gebze-Orhangazi-İzmir otoyol geçişleri de zamlanmış oldu. Daha önce 5.50 TL olan Altınova-Orhangazi arası 11.50 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu yüzde 100'den fazla bir artış demek. 7.40 tl olan Bursa-Gemlik arası da 15.65 kuruşa çıkmış durumda. Yüzde 110'luk bir zam dikkat çekiyor.

Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, dün sabah itibariyle 103,05 TL’ye çıktı. Zammın sebebi dolar kurundaki artış ama baktığımız zaman 2018 itibariyle dolar/TL karşısında yüzde 39 değer kazanırken zam yüzde 43 oldu.Bu oran dikkat çekiyor.

Diğer köprü ve otoyollarda zam yapılmazken, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü'ne yapılan bu zam vatandaşı tedirgin etti.

Osmangazi Köprüsü’nün 2019 geçiş ücretlerine fahiş oranda zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, dün sabah itibariyle 103,05 TL’ye çıktı. Duyurulan yeni rakam, otomobil geçiş ücretinin yüzde 43,62 arttığını gösteriyor. Bu artış oranı, spekülatif saldırı sonucu 2018’de TL karşısında yüzde 39,5 değer kazanan dolarındaki artışı bile sollaması dikkat çekti.



UZMANLAR AŞIRI ZAMMIN SÜRÜCÜLERİ İDO'YA YÖNLENDİRECEĞİNE İŞARET EDİYOR

Eskiden bu köprü yokken vatandaşlar nasıl geçiyordu? Körfezi dolaşarak Bursa'ya ulaşıyorlardı ya da feribotu kullanarak geçişi yapıyorlardı. Onun için de en önemli noktalardan biri Eskihisar-Topçular feribotu. Buradaki fiyat ise sadece 55 TL.



500 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Geçen sene Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ile feribot geçiş ücreti hemen hemen aynı fiyatta iken şu anda artık feribot ücretinin neredeyse 2 katı seviyesine kadar çıkmış durumda. Bir de bunun tabi geri dönüşü var bunun için de aynı fiyatın ödenmesi gerekiyor.

Hal böyle olunca sadece otomobiller için gidiş-dönüş 250 liralık bir meblağ ortaya çıkıyor. Minibüs ve otobüsler içinse bu fiyat 500 liranın da üzerine çıkıyor. KAYNAK: YENİŞAFAK

