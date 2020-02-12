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Osmangazi Köprüsü’nde hisse satışı için JPMorgan’a yetki verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Gebze-İzmir otoyolunun işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım AŞ'de potansiyel hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirildi.

Osmangazi Köprüsü’nde hisse satışı için JPMorgan’a yetki verildi

Türkiye'nin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve Osmangazi köprüsünü de içeren Gebze-İzmir otoyolunun ihalesini Nisan 2009'da Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu konsorsiyum kazandı.

Toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olan projenin 4.96 milyar doları kredi, 1.5 milyar doları özkaynak ve 800 milyon doları net erken işletme geliri ile fonlandı.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak JPMorgan'ın yetkilendirilmesinin ardından potansiyel alıcıların değerlendirileceği belirtilerek, "Ne kadarlık bir hisse satışı oalcağı, alıcılara, fiyata ve ilgiye bağlı olarak değişir" dedi.

JPMorgan konu hakkında yorum yapmadı, Otoyol AŞ'den ise haberin yazıldığı sırada bir cevap alınamadı.

Projede yüzde 19'un altında payı bulunan İtalyan Astaldi , İtalyan inşaat sektöründeki gerilemeden sert bir şekilde etkilenerek konkordato ilan etmişti. Bu kapsamda Türkiye'deki varlıklarından da çıkan Astaldi geçen sene sonunda da İstanbul üçüncü köprüdeki yüzde 33 hissesini Türk ortağına satmak için anlaşmıştı.

Otoyol Yatırım AŞ'de Nurol İnşaat, Özaltın ve yüzde 26.98 hissesi bulunurken, Astaldi'nin yüzde 18.86 ve Göçay'ın da yüzde 0.2 hissesi mevcut.

Gebze-İzmir otoyolunun değer tespiti ve potansiyel alıcıların belirlenmesine yönelik danışman seçimi için girişimlere başlandığı geçen sene başında duyurulmuştu.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Osmangazi, Gebze-İzmir otoyolu,

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