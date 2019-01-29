Osmangazi Köprüsü satılıyor mu?

Gebze-Orhangazi-İzmir (Osmangazi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Projesi'nin işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım A.Ş, projenin değer tespiti, potansiyel alıcıların belirlenmesi ve sonrasında olası bir hisse satışı için uluslararası banka/finans kuruluşları nezdinde danışman seçimi için girişimlere başladığını duyurdu.
Otoyol Yatırım A.Ş'de Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay hissedar konumunda bulunuyor.
Otoyol Yatırım A.Ş'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi'nin toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olarak belirtilirken; bunun 4.96 milyar doları kredi, 1.5 milyar doları özkaynak ve 800 milyon doları net erken işletme geliri ile fonlanıyor.
Otoyol Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi'nin 2019 yılı içinde tamamlanacağı belirtilerek, yap-işlet-devret projelerinde, şirketlerin projelerin tamamlanarak tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmelerinin çok uygulanan bir sistem olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçla görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır" denildi.
KAYNAK:REUTERS
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