Osmangazi Köprüsü satılıyor mu?

Gebze-Orhangazi-İzmir (Osmangazi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Projesi'nin işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım A.Ş, projenin değer tespiti, potansiyel alıcıların belirlenmesi ve sonrasında olası bir hisse satışı için uluslararası banka/finans kuruluşları nezdinde danışman seçimi için girişimlere başladığını duyurdu.

Otoyol Yatırım A.Ş'de Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay hissedar konumunda bulunuyor.

Otoyol Yatırım A.Ş'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi'nin toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olarak belirtilirken; bunun 4.96 milyar doları kredi, 1.5 milyar doları özkaynak ve 800 milyon doları net erken işletme geliri ile fonlanıyor.

Otoyol Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi'nin 2019 yılı içinde tamamlanacağı belirtilerek, yap-işlet-devret projelerinde, şirketlerin projelerin tamamlanarak tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmelerinin çok uygulanan bir sistem olduğu ifade edildi.