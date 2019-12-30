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  4. Otel doluluklarında artış sürdü

Otel doluluklarında artış sürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin kasım ayı otel dolulukları, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak yüzde 64,9 oldu - Yılın 11 ayında Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 2,5 artışla yüzde 68,2'ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,7 artışla 78,2 avroya, odabaşı elde edilen gelir yüzde 13,5 artışla 53,3 avroya çıktı - 11 ayda İstanbul, doluluk oranında Avrupa ortalamasının üzerindeyken, oda fiyatlarında yüzde 25 gerisinde kaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, Türkiye'nin kasım ayı otel dolulukları, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak yüzde 64,9 olarak gerçekleşti.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörünün kasım ayı performansı belli oldu.

TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin kasım ayı otel dolulukları, 2018'in aynı dönemine yüzde 2,4 artarak yüzde 64,9 olarak kaydedildi.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Kasım 2019 Ülke Performans Raporu'na göre, ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR), geçen yılın kasım ayına göre yüzde 6,3 artışla 66,5 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 8,9 artışla 43,2 avroya yükseldi.

11 ayda ise Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 2,5 artışla yüzde 68,2'ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,7 artışla 78,2 avroya, odabaşı elde edilen gelir yüzde 13,5 artışla 53,3 avroya çıktı. Bu yılın ocak-kasım döneminde Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 73,2 olurken, ortalama oda fiyatı ise 113,7 avro olarak tespit edildi.

- İstanbul, fiyatta yüzde 25 geride

İstanbul'un geçen yılın kasım ayında yüzde 69,3 olan doluluk oranı, 2019'un aynı döneminde yüzde 4,1 artarak yüzde 72,1 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 82,4 avro ile geçen yılın kasım ayına göre yüzde 5,2 arttı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 9,5 artış yaşandı ve rakam, 59,4 avro oldu.

İstanbul'da ocak-kasım döneminde ise doluluk oranı yüzde 4,4 artışla 74,8'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9,8 artışla 90,2 avroya, odabaşı elde edilen gelir yüzde 14,6 artışla 67,4 avroya yükseldi. 11 ayda İstanbul, doluluk oranında Avrupa ortalamasının üzerindeyken, oda fiyatlarında Avrupa ortalamasının yüzde 25 gerisinde kaldı.

- Antalya'da doluluklar geriledi

Antalya'da kasım ayı otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 azalarak yüzde 54,6 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 47,7 avro ile geçen yılın kasım ayına göre yüzde 11,9 arttı.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler, geçen yıla oranla yüzde 4,2 artarak 26 avroya çıktı. Antalya'da ocak-kasım döneminde ise doluluklar yüzde 2,1 artışla yüzde 66,6'ya, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12,4 artışla 91 avroya, odabaşı elde edilen gelir yüzde 15 artışla 60,6 avroya yükseldi.

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Kasım 2019 Ülke Performans Raporu Otel doluluklarında artış sürdü TÜROB

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