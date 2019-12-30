Otel doluluklarında artış sürdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, Türkiye'nin kasım ayı otel dolulukları, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak yüzde 64,9 olarak gerçekleşti.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörünün kasım ayı performansı belli oldu.

TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin kasım ayı otel dolulukları, 2018'in aynı dönemine yüzde 2,4 artarak yüzde 64,9 olarak kaydedildi.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Kasım 2019 Ülke Performans Raporu'na göre, ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR), geçen yılın kasım ayına göre yüzde 6,3 artışla 66,5 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 8,9 artışla 43,2 avroya yükseldi.

11 ayda ise Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 2,5 artışla yüzde 68,2'ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,7 artışla 78,2 avroya, odabaşı elde edilen gelir yüzde 13,5 artışla 53,3 avroya çıktı. Bu yılın ocak-kasım döneminde Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 73,2 olurken, ortalama oda fiyatı ise 113,7 avro olarak tespit edildi.