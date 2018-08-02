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Otobüs firmalarına ek sefer izni

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek.Ek sefer izni 15 Ağustos'ta başlayacak, 28 Ağustos'ta sona erecek.

Otobüs firmalarına ek sefer izni

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 15 Ağustos'ta başlayacak, 28 Ağustos'ta bitecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.

Bu doğrultuda, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi. Otobüsler için ek sefer izni 15 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 28 Ağustos'a kadar kullanabilecek.

Böylece, sunulacak karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması açısından önemli bir düzenlemeye imza atılarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulundurmaları zorunluluğu getirildi.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor. AA

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otobüs ek sefer kurban bayramı

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