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Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım bazı otobüs firmalarının ikram vermeyi durdurduğunu ve ilerleyen günlerde de şehir içi yolcu servislerinin kaldırılacağını, yerine ücretli servislerin geleceğini söyledi.

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Akaryakıt maliyetleri, köprü ve otoyol ücretlerinin artması yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarını zora soktu. Bu nedenle bazı otobüs firmaları yolculuk sırasında verilen ikramları kaldırdı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı, “ Otobüs sektöründeki maliyetler çok fazla arttı. Bazı otobüs firmaları kısa mesafede ikram vermeyi durdurdu. Ayrıca Bayrampaşa Otogarı’ndaki şehir içi servisleri de kaldırılıyor. Ortak servis planı yaptık aynı Havaş gibi ücretli olacak” dedi.

UZUN MESAFE YOLCU KALMADI

Otobüs sektöründeki ekonomik daralmanın yüzde 40 oranlarına ulaştığını belirten Yıldırım, “Sektörümüzdeki daralma yüzde 40 oranına ulaştı. Havayolu sektörü ise tam tersi şekilde gittikçe büyüyor. Çok sayıda firma zor durumda. İster istemez bazı firmalar kendilerince tedbir alamaya çalışıyor. Artık uzun mesafe yolcu taşımacılığı kalmadı insanlar hep uçağı tercih ediyorlar. ” ifadelerini kullandı.

MAAŞLAR ESKİSİ KADAR İYİ DEĞİL

Otobüs şoförlerinin eskisi kadar çok fazla para almadığını belirten Yıldırım, "Sürücülerin maaşları eskisi kadar iyi değil. Zaten bu işi yapmak isteyen çok fazla insanda kalmadı. Eskiden şoför bolluğu varken şimdi sürücü bulunmuyor. Bu nedenle de trafik güvenliği zor duruma düşüyor” şeklinde konuştu.

OTOBÜSÇÜLER MALİYETLERE DAYANAMIYOR

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Büyük İstanbul Otogarı Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal ise konuya ilişkin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul’dan çıkış ücretleri çok fazla arttı. Otobüs firmaları artık bu maliyetlere dayanamıyor. Dolayısıyla ekonomik terdir almaya başladılar. Örneğin bazı firmalar ikram vermeyi bıraktı.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
otobüs firmaları Türkiye Otobüsçüler Federasyonu ikram

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YÜCE DEVLETİMİZ TÜM İLLERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN DEMİR YOLU AĞINI BİRAN E ÖNCE GENİŞLETİP HIZLI TREN HATTINI KURMALI. BÖYLELİKLE EKONOMİ DE DÜZLÜĞE ÇIKAR.NEDEN? HEP KARA YOLU DUBLE YOL ÜZERİNDE DURULUYOR Kİ?
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