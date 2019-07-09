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Otogarın otopark işletmesi İSPARK'a devrediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

İBB Meclisi, büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesini görüştü. 38'inci sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

Otogarın otopark işletmesi İSPARK'a devrediliyor

İBB Meclisi, otogarın otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesini görüştü. Maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor.


MECLİSTE ÖNEMLİ GELİŞME

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’yla ilgili dün önemli gelişme daha yaşandı. Yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 farklı teklif sunuldu. Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi teklifi dikkat çekti. 38'inci sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

'HER İKİ YAKAYA OTOGAR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'daki seçim öncesi yaptığı açıklamada, yeni bir otogar için eylem planı geliştireceklerini, İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacaklarını daha önce de belirttiklerini söyledi. Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceklerini anlatan İmamoğlu, ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koydukları yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar mevcut Esenler Otogarı'nın bitmiş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile bir araya geleceklerini belirtti.

'TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Başkan Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada ise, Esenler Otogarı'nı, hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Esenler'le ilgili bir projemiz çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz" dedi.

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İBB Meclisi İstanbul Otogarı otopark işletmeciliği İSPARK A.Ş.

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