Otogarlarda '1 Mayıs' tatili yoğunluğu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Ramazan ayının başlaması, arkasından cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini söyledi.

Ülke genelinde yapılacak seçimler ve üniversite sınavları dolayısıyla yaz tatili sezonunun geç açılacağına işaret eden Yıldırım, hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşların, 1 Mayıs tatilini değerlendirdiklerini ifade etti. Yıldırım, "Ramazan ayının başlaması, arkasından cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar" diye konuştu.