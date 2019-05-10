Otogaza 8 kuruş zam! Fiyatlara yansıyacak mı?

Enerji PetrolEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artış, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle;

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

10/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogaz’da 8 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır"

