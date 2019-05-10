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Otogaza 8 kuruş zam! Fiyatlara yansıyacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu.Artış, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

Otogaza 8 kuruş zam! Fiyatlara yansıyacak mı?

Enerji PetrolEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Artış, ÖTV’den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle;

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

10/05/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogaz’da 8 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır"

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ÖTV LPG zam Enerji PetrolEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendik

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
BİR DAMAT UĞRUNA KOSKOCA ÜLKE HARCANIYOR..YAZIK YAZIK..
Bu adam konuşma yaptıkça hemen dolar altın çıkıyor açıklama yapsa daha iyi
Dolar 6.2. Petrol fiyatları da artışta.. Bizim gibi dışa bağımlı bir ülkede benzinin üzerine 3 kat ta vergi binince.. Artar .. Doğası gereği.
Peki nereye kadar ?
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